Merkezi İhale Komisyonu: “inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmı sonuçlandı”

Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı (MİK), piyasaya en güçlü ve hızlı etkisi olan inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmının sonuçlandığını, bir kısmının ise devam ettiği bildirdi.

MİK, eylül ayına kadar piyasaya yaklaşık 60 milyon TL aktarılacağını belirterek, inşaat sektörünün iç piyasa dinamiklerini tetikleyici özelliğinden dolayı 72 ayrı sektörün de bu para ile ilgili ticari anlamda hızla hareketlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Maliye Bakanlığı Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; ihale süreci devam eden ve tamamlanan sektör ile ilgili ihale dosyalarını özetle şöyle açıkladı:

“Lefkoşa-Girne ana yolunda selden etkilenen kesimlerin tamirinin yapılması (Ciklos mevkii) ihalesi pazarlık usulünde sonuçlandırılmış olup çalışmalar şu an devam etmektedir. Bedeli 8 milyon TL olan bu ihale halen piyasaya sıcak para akıtmaktadır.

Bugün sonuçlanan Çamlıbel-Prefabrik Konut Projesi İşleri İhalesi, 18 adet konutun inşa edilerek, çevre düzenlemesinin yapılmasını içermektedir. İhale ile ilgili kesin karar üretilmiş olup yarın Planlama İnşaat Dairesine gönderilerek, cuma gününe kadar da sözleşme imzalanması beklenmektedir. Bu ihale piyasaya 6 milyon TL katkı sağlayacaktır.

Yine sonuçlanmış ve geçici kararı üretilmiş GKK’ye ait betonarme binanın yenilenmesi ve çevre düzenlemesi projesi ihalesi ile ilgili, gelecek hafta GKK nezdinde de sözleşme imzalanması beklenmektedir. İhalenin toplam bedeli 10 milyon TL’dir.

GKK’ye ait Beyköy çok amaçlı 2 adet betonarme bina inşaatı yapımı ihalesi ise gelecek hafta içerisinde ilan edilecektir. 18 Eylül’de de sonuçlandırılması planlanan ihalenin bedeli 15 milyon TL’dir.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) binası inşaatı ve çevre düzenlenmesi ihalesi bugün (19 Haziran 2019 ) ilan edilmiştir. Ağustos ayı sonunda ihalenin tamamlanması planlanmıştır. Bu ihaleden piyasaya akması planlanan rakam ise 20 milyon TL’dir.

İnşaat sektörü ile ilgili bir diğer alt yapı projesi de Fuar kavşağı – Gönyeli-Alayköy-Yılmazköy arası yolda yama ve kavşaklarda iyileştirme işlerinin yapımı, Haspolat-Güngör-Taşkent, Haspolat kavşağı-Yonca kavşağı-Cihangir arası, Yonca kavşağı-Geçitkale arası yolda asfalt yama işi, Fuar kavşağı-Hamitköy-Haspolat kavşağı arası yolda asfalt yama yapım işinin üç bacaklı olarak tamamlanma ihalesidir. Bu ihale bugün (19 Haziran 2019) sonuçlanmış olup 10 gün içerisinde karar üretilerek, Karayolları Dairesinde sözleşme imzalanması beklenmektedir. Bu ihalenin bedeli ise 1 buçuk milyon TL’dir.”

Açıklamada, anılan ihalelerin eylül ayına kadar KKTC piyasasına katacağı maddi değerin, KDV hariç 60 milyon TL olduğuna işaret edilerek, “Bu katkının KKTC genelindeki tüm ticari faaliyetlere süratli bir ivme kazandıracağı beklenmekledir” denildi.