Merkezi Cezaevinde, mahkûm ve tutuklulara 2. doz Covid aşıları yapıldı
Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında bugün mahkûm ve tutuklulara 2. doz aşıları yapıldı.
Merkezi Cezaevinde, mahkûm ve tutuklulara 2. doz Covid aşıları yapıldı
Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında bugün mahkûm ve tutuklulara 2. doz aşıları yapıldı.
13 Ağustos 2021 Cuma 19:15
İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren sağlık uzmanlarının önerileri çerçevesinde sıkı tedbirlerin alındığı cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklulara ilk doz aşıları 12 Temmuz’da yapılmıştı.
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