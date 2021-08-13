Merkezi Cezaevinde, mahkûm ve tutuklulara 2. doz Covid aşıları yapıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren sağlık uzmanlarının önerileri çerçevesinde sıkı tedbirlerin alındığı cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklulara ilk doz aşıları 12 Temmuz’da yapılmıştı.