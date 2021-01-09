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Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi!

Merkezi Cezaevi'nde 200 mahkumun açlık grevinde olduğu açıklandı

09 Ocak 2021 Cumartesi 12:02
Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi!
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Merkezi Cezaevi'nde başlayan açlık grevi sonrasında basın aile yakınlarının bugün eylem yapacağı açıklanmıştı. Basın mensuplarının cezaevi önündeki bekleyişi sürerken Cezaevi Amiri Mustafa Sadeli kısa bir bilgi verdi. 

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Şu anda cezaevinde 600 mahkum olduğunu ve bunlardan 200'ünün açlık grevi yaptığını söyleyen Sadeli, açlık grevinin sonlandırılması için mahkumlarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Öte yanda bir grup mahkum yakını da cezaevindeki yakınlarına ihtiyaçlarını getirmek için cezaevi önünde bekleyişte.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Merkezi Cezaevinde Açlık Grevi
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