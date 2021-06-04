banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Kim bu bürokratlar?
Kim bu bürokratlar?
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
banner376

Merkezi Cezaevi'nde kapalı görüşler Pazartesi başlıyor

Merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında durdurulan kapalı görüşler, 7 Haziran’da başlıyor. 

04 Haziran 2021 Cuma 14:00
Merkezi Cezaevi'nde kapalı görüşler Pazartesi başlıyor
banner337

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla durdurulan görüşler, vaka sayılarında düşüş yaşanması ve sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda alınan kararla 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yalnızca kapalı (telefonla) görüş şeklinde yapılabilecek.  
Covid-19 mücadelesi kapsamında,  mahkum hakları gözetilerek,  sağlık riski yaratmadan kapalı görüşlerin açılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, kapalı görüşlerin nasıl yapılacağı şöyle belirtildi:

banner341
 “Kapalı görüş için gelen ziyaretçilerin girişte ateş ölçerle kontrolü yapılacaktır. Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacaktır. “Kapalı Görüş” ziyaretlerine en fazla 1 kişi (Mahkumun bir aile üyesi veya bir arkadaş olmak üzere) girebilecektir. Mahkum ve tutukluların 18 yaşına kadar olan kendi çocukları (2 Çocuğu)” 

 

banner360
Son Güncelleme: 04.06.2021 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 günlük hava tahmin raporu
6 günlük hava tahmin raporu
Hayvan Üreticileri Birliği ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi sona erdi
Hayvan Üreticileri Birliği ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi sona erdi
Geçişlere yoğun ilgi
Geçişlere yoğun ilgi
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle kuş yuvalarını boyadı
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle kuş yuvalarını boyadı
Gikad, Özçınar’ı ziyaret etti
Gikad, Özçınar’ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ile Başbakan, Lokmacı kapısını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ile Başbakan, Lokmacı kapısını ziyaret etti
Basın-sen: “Gazetecilerin haber yapma özgürlüğüne darbe vuruldu“
Basın-sen: “Gazetecilerin haber yapma özgürlüğüne darbe vuruldu“
Ataoğlu: “Biyolojik çeşitliliğin korunması çok önemli”
Ataoğlu: “Biyolojik çeşitliliğin korunması çok önemli”
Toced koordinasyon çalışmaları devam ediyor
Toced koordinasyon çalışmaları devam ediyor
Derinya sınır kapısında basın mensuplarının görüntü alması engellendi
Derinya sınır kapısında basın mensuplarının görüntü alması engellendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim