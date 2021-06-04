Merkezi Cezaevi'nde kapalı görüşler Pazartesi başlıyor

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla durdurulan görüşler, vaka sayılarında düşüş yaşanması ve sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda alınan kararla 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yalnızca kapalı (telefonla) görüş şeklinde yapılabilecek.

Covid-19 mücadelesi kapsamında, mahkum hakları gözetilerek, sağlık riski yaratmadan kapalı görüşlerin açılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, kapalı görüşlerin nasıl yapılacağı şöyle belirtildi:





