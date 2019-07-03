banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99795
ALTIN
258.418
DOLAR
5.6303
STERLİN
7.0805
EURO
6.3619
2 kız çocuğu aranıyor
İKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
2 gündür aranıyor
İKİ GÜNDÜR ARANIYOR
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı
ALACAK VERECEK KAVGASI
banner307

Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”

MERKEZ BANKASI 2018 YILI FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI

Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”

MERKEZ BANKASI 2018 YILI FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”

MERKEZ BANKASI 2018 YILI FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI

“2018 YILINA, TL’NİN DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞER KAYBETMESİ DAMGA VURDU” 
Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi ve Türk Lirası faizlerinin hızla artışının 2018 yılına damga vurduğunu belirtti. 
KKTC Merkez Bankası 2018 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı.
KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay, 2018 yılında bankanın odaklandığı en önemli hususun, finansal piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin bankacılık sektörüne yönelik belirsizlik ve güvensizlik oluşturmaması ve kredi piyasasının etkin bir şekilde çalışmaya devam etmesi olduğunu ifade etti. 
Bu çerçevede banka tarafından uygulamaya konan önlemler ile bankaların aracılık maliyetlerinin azaltıldığı, kredi piyasasındaki olası daralmanın önüne geçildiği ve donuk alacaklardaki artışın göreli olarak düşük kalmasının sağlandığını belirten Günay, “Ayrıca, bankaların taahhütlerini yerine getirmede sorunla karşılaşılmaması için ihtiyaç duydukları nakit bankamızca zamanında sağlanmış ve bankalarımızın likidite imkânları artırılmıştır. Alınan önlemler sayesinde 2018 yılında finansal piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin ülkemiz bankacılık sektörü ve kredi piyasası üzerindeki etkileri göreli olarak sınırlı kalmıştır.” ifadelerini kullandı.
“11 YENİ TEBLİĞ, 5 İYİ UYGULAMA REHBERİ YÜRÜRLÜĞE KONDU”
Bankanın KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkenin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalara 2018 yılında da devam ettiğini kaydeden Günay, 11 yeni tebliğ, 5 iyi uygulama rehberinin banka tarafından düzenlenerek yürürlüğe konduğunu belirtti. 

banner317
“329 MİLYON TL KÂR” 
Günay şöyle devam etti: 
“KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2018 yılında önceki yılsonuna göre yüzde 29,7 oranında artmış ve yılsonu itibarıyla 10.856 milyon TL’ye yükselmiştir. 2018 yılında, özkaynaklar toplamı 810,3 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 1.885 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 2.841 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılında 203,2 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2018 yılında yüzde 62,1 oranında artmış ve 329,4 milyon TL seviyesine yükselmiştir.”
 KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlenen toplam kadroda, 2018 sonu itibarıyla 125 kadrolu personelin görev yaptığını belirten Günay, “2018 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayımız 125’tir. Bu sayıya geçici hizmetli statüsünde çalışan 1 kişi ile Engelli Personel İstihdamı Yasası çerçevesinde istihdam edilen 1 personelimiz daha ilave edildiğinde, bankamız toplam personel sayısı 127 kişiye ulaşmaktadır. 2018 yılı içerisinde bankamız personelinin hem bilgi ve becerilerinin artırılması hem de meslekteki gelişmelerin izlenmesi amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilen kurs ve seminerlere katılımları sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı. 
Günay, yurt içi eğitim programlarına katılan personel sayısının 38, yurt dışı eğitim programlarına katılanların ise 47 kişi olduğunu kaydetti. 
(GÖZ/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Aöa’ya  kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Belli Oldu
Aöa’ya  kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler Belli Oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim