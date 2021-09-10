Merkez Lefkoşa’da her Pazar aşılama yapılacak

LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında 15.00-19.00 saatleri arasında 1. ve 2. doz Sinovac ile Astra Zeneca ve isteyen kişilere de 3. doz Sinovac aşısı yapılacak.
10 Eylül 2021 Cuma 12:30
Son Güncelleme: 10.09.2021 18:19
Lefkoşa Türk Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde 12 Eylül Pazar günü başlayacak şekilde her hafta sadece pazar günleri aşılama yapılacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında 15.00-19.00 saatleri arasında 1. ve 2. doz Sinovac ile Astra Zeneca ve isteyen kişilere de 3. doz Sinovac aşısı yapılacak.