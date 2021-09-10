Merkez Lefkoşa’da her Pazar aşılama yapılacak

LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında 15.00-19.00 saatleri arasında 1. ve 2. doz Sinovac ile Astra Zeneca ve isteyen kişilere de 3. doz Sinovac aşısı yapılacak.

İlk doz aşısını yaptırmak isteyen yurttaşların kimlik kartlarını yanlarında bulundurması, 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişilerin ise aşı kartlarını göstermeleri gerekiyor.