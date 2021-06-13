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Merkez Lefkoşa iş insanlarına tanıtıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açılış için son hazırlıklarını yaptığı Merkez Lefkoşa’nın tanıtımları devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren iş insanları ile bir araya gelinerek, yeni tesisin hem tanıtımı yapıldı, hem de görüş ve öneriler dinlendi.

13 Haziran 2021 Pazar 10:24
Merkez Lefkoşa iş insanlarına tanıtıldı
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Kokteyl şeklinde yapılan ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ile renklenen tanıtıma Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Mahmut Kamber yanında tanınmış iş insanları katıldı.

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Başkan Harmancı: Hem kendi projelerimizi anlatmak hem de iş insanlarının fikirlerini almak istedik

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, iş insanlarına hem Merkez Lefkoşa’ya ilişkin projeksiyonlarını anlattı, hem de merkeze ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Merkez Lefkoşa’nın sadece açık pazar olarak hizmet vermeyeceğini, birçok farklı alışveriş etkinliğine ev sahipliği yapacağını, bu anlamda iş insanlarını bu organizasyonlar için önemli gördüklerini belirtti.
Merkez Lefkoşa’nın hizmete girmesinin ardından hem şirketleri hem de tüketicileri memnun edebilecek bir anlayışta olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’yı ülkeye ve başkente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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