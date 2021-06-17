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Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Açık Pazar, Çarşı ve Etkinlik-Organizasyon alanı şeklinde haftanın 7 günü hizmet verecek olan, LTB tarihinin en büyük öz kaynak yatırımlarının başında gelen Merkez Lefkoşa dün gerçekleştirilen yoğun katılım ile hizmete açıldı.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:45
Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış
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Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde, Özker Özgür Caddesi üzerinde yer alan, kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği merkezin açılışına ülkenin dört bir yanından yüzlerce yurttaş katıldı.
 

Açılışa katılan yurttaşlar, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve emeği geçenlere Merkez Lefkoşa’nın hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti ilettiler.
 

Merkez Lefkoşa’nın ülkenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek kapasitede, çağdaş donanıma sahip, özel gereksinimli bireyler de düşünülerek tasarlandığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden yurttaşlar, tiyatro, amfi, sergi, sportif faaliyet ve etkinlik salonu ile dört dörtlük bir merkez olduğunu belirttiler.

LTB Başkanı Harmancı: “Yaşayan ve Yaşatan bir merkezimiz oldu”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yurttaşların çağdaş, modern, altyapısı düzgün Pazar ve farklı etkinliklere hizmet verecek bir mekana kavuştuğunu, merkezin bölgeye ciddi bir değer katacağınnı söyleyerek belediye için de gurur vesilesi olduğunu ifade etti.
 

Uzun zamandan beridir yurttaşlarının belediyeden sadece bir açık pazar yeri beklentisi olduğunu, LTB’nin haftada bir gün değil hergün yaşayan bir merkez yarattığını kaydeden Harmancı, günün sonunda bunu başarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
 

Merkezinin yapımında katkıda bulunan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma Ve Ekonomik İşbirliği Ofisine’de teşekkür eden Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Merkezin %85’lik finasmanlığını sağlayan Lefkoşalılara da elbette büyük bir teşekkür borçluyuz. Anlayışla ve sabırla Merkez Lefkoşa’nın yapımını beklediler.

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Günün sonunda başkente yaşıkır bir merkez yarattık. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürler. Yaşayan ve yaşatan bir merkezimiz oldu. Lefkoşa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun.”

Satış standlarına yoğun ilgi

Yurttaşlar, etkinlik boyunca yiyecek-içecek standları, el işi ve tasarım ürünleri standları, organik ve doğal ürün standları ile kitap-oyuncak-elektronik eşya standlarına büyük ilgi göstererek, bol bol alışveriş yapma imkanı buldu.

Etkinlikte çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi

Pijamaskeliler ile İtfaiyeci Sam çizgi filmleri ile keyifli dakikalar geçiren çocuklar, etkinlik boyunca gerçekleştirilen, yüz boyama, mandala boyama, kutu oyunları ve oyun hamurları ile eğlenceye doydu.

Eril Cambaz, DJ Serdar Eren ile Yuka Blend Dance Team konuklara keyifli saatler yaşattı

Açılışta sahne alan ülkemizin sevilen sanatçılarından Eril Cambaz ile başarılı DJ’lerinden Serdar Eren konuklara keyifli ve neşeli anlar yaşatırken, Yuka Blend Dance Team de sergilediği başarılı performans ile göz doldurdu.

Merkez Lefkoşa 12 bin metrekarelik bir alana sahip
7.5 Milyon TL’si öz kaynak olmak üzere 9 Milyon TL’lik yatırım ile 12.000 metrekarelik bir alanda inşa edilen ve 410 araç kapasiteli park alanına sahip Merkez Lefkoşa’da 300’den fazla stand yer alacak.

85 kişilik çok amaçlı toplantı salonu ve amfi, farklı pazar konseptleri ile haftanın 7 günü hizmet verecek merkezde, 105 metrekarelik çocuk oyun alanı, teraslı restoran ve kafe yer alıyor. Tüm alanlarda ücretsiz internetin sağlandığı merkez tamamen engelsiz bir yapı olarak tasarlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Lefkoşa
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