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“Merkez Lefkoşa, hem başkent hem de ülke yaşamına canlılık ve değer katacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi tarihinin en büyük öz kaynak yatırımlarının başında gelen Merkez Lefkoşa’nın tanıtımları devam ediyor. Pazarcılar Birliği ve esnaflar, iş insanları ve muhtarlara yapılan tanıtımların ardından bu kez basın camiası Merkez Lefkoşa’da bir araya geldi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:49
“Merkez Lefkoşa, hem başkent hem de ülke yaşamına canlılık ve değer katacak”
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Gazeteci, programcı, muhabir, yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve sahipleri olmak üzere tüm basın sektörüne hitap eden tanıtımda Merkez Lefkoşa’nın yapım aşaması ve hizmet kapsamına ilişkin ayrıntılar LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından basına aktarıldı. Projenin mimarı olan LTB Meclis Üyesi Safiye Özaltıner ve LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav da alana dair teknik ve mimari ayrıntılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Başkan Harmancı: “Merkez Lefkoşa, şehrin yeniden ayağa kalkışının ve başkentin yeniden ‘merkez’ haline gelişinin simgesi”

İncelemelerin ardından kahvaltılı sohbet toplantısında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın kuruluş amacını ve başkente katacağı değerle ilgili bilgiler paylaştı.

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Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın altyapı çalışmalarında TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi’nin katkı koyduğunu, geriye kalan 7 Milyon TL’lik yatırımın döviz krizleri ve pandemi koşullarına rağmen LTB’nin öz kaynakları ile yapıldığını belirtti.

“Merkez Lefkoşa, hem başkent hem de ülke yaşamına canlılık ve değer katacak”

Tesisin Açık Pazar-Çarşı-Etkinlik ve Organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerin bir arada yürütebileceği bir merkez olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Başkan Harmancı, amaçlarının şehrin canlılığını arttırmak olduğunu dile getirdi.
 

Başkan Harmancı basın camiasına Merkez Lefkoşa’nın iç ve dış alanlarını da tanıttığı toplantıda görüşleri dinledi, soruları cevapladı.

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