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Merkez Bankası niye sessiz
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Merkez Bankası niye sessiz

Bankacılık yasalarına göre haklarında soruşturma açılan yönetim kurulu başkan ve üyelerini derhal görevden alması gereken KKTC Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ısrarlı sessizliklerini sürdürüyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi 08:21
Merkez Bankası niye sessiz

MERKEZ BANKASI NİYE SESSİZ 

Bankacılık yasalarına göre haklarında soruşturma açılan yönetim kurulu başkan ve üyelerini derhal görevden alması gereken KKTC Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ısrarlı sessizliklerini sürdürüyor.
KIBRIS MANŞET'e bilgi veren finans çevreleri, haklarında soruşturma dahi olmayan bazı banka yöneticilerini istifa ettirip yerlerine başka isimlerin atamasını yaptırdığı iddia edilen KKTC Merkez Bankası yönetiminin bu konuda ısrarla hareket etmeyişinin sebebinin merak edildiğini belirtiyorlar.

Sözlü veya yazılı açıklama yapmaktan ısrarla kaçınan KKTC Merkez Bankası Yönetimi  "OFF THE RECORD" olarak UNİVERSALBANK Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN , Banka hissedarlarından eşi Halide ERKMAN ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Hissedarlarindan Kızları Betül ERKMAN,  Eda ERKMAN, Çiğdem ERKMAN, Sibel ERKMAN ve oğlu Metin ERKMAN aleyhinde soruşturma olduğunun resmi bilgisinin kendilerine ulaşmadan bir yaptırım yapmalarının yasal olmadığını söylediler.
Yine aynı kaynaklar bir taraftan Şemsi Kazım ERKMAN ve ailesinin görevlerinin otomatik olarak düştüğünü belirtirken, aynı anda cümlenin devamında soruşturma açıldığıyla ilgili duydukları duyumların gerçekliğiyle ilgili Polis Genel Müdürlüğüne yazı yazıp cevap beklediklerini belirterek gelecek cevaba göre görevden alma işlemi yapacaklarını söyledi 
KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcısının ise yine UNİVERSALBANK ile ilgili bir hukuk davasında Şemsi Kazım ERKMAN ve aile bireylerinin hakkında soruşturma başlatıldığından haberi olmadığını,  haberleri olsa görevden alacaklarını belirttiği yönünde yapılan iddialar ise duyanları hayretler içinde bırakarak yönetimin sağır sultan rolüne soyunduğunu söylediler.

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KKTC MERKEZ BANKASINA BURADAN BİRKEZ DAHA SORUYORUZ.
1- UNİVERSALBANK hissedar ve yöneticileriyle ilgili soruşturma açılması yönündeki talebi Polise siz bildirmediniz mi ?
2- Polise suç duyurusunda bulunmadan önce yaptığınız teftişlerde suç unsurlarına rastlayarak işlem yaptığınıza göre niye ilgili kişileri delillere müdahale imkanını ellerinden almak için görevden almadınız ?
3 - Hem soruşturmanız neticesinde suç unsuru bularak polise sevk ettiğiniz halde , hem de medyada bu kadar ses çıktığı halde Şemsi Kazım ERKMAN ve kızlarının halen daha UNİVERSALBANK içerisinde görev yaparak suç delillerini yok etmelerine  müsaade etmek için zaman tanımak amaçlı yazışmalar yapmak yasal mı ve/veya etik mi ? 
Sorular daha da çoğaltılabilir ve çoğalarak hergün ısrarla sormaya devam edeceğiz.

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Son Güncelleme: 27.06.2022 08:34
Anahtar Kelimeler:
UniversalbankKktc Merkez Bankası
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