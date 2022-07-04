Merkez Bankası nereye koşuyor !!!

MERKEZ BANKASI NEREYE KOŞUYOR !!!

Geçtiğimiz ay Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 3 bankanın yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere UNİVERSALBANK'ın hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri haklarındaki polis soruşturmaları nedeniyle teminat duruşmaları yapıldı.

Haklarındaki soruşturmalar sebebiyle yurtdışına çıkışları yasaklanarak ağır teminat şartlarıyla serbest bırakılan zanlılardan Limasol Türk Kooperatif Bankası eski Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler henüz olay polise bile intikal etmeden Merkez Bankası soruşturması aşamasında Merkez Bankası tarafından görevden alınarak yerine Merkez Bankası Başkanlığına yakın birisi Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanırken, UNİVERSALBANK Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin delilleri yok etme ihtimaline rağmen halen daha bankadaki görevlerine devam etmeleri finans ve hukuk çevrelerince hayretle karşılanıyor.

MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU SUÇ MU İŞLİYOR ?

KIBRIS MANŞET'E ihbarda bulunan bankacılık sisteminin önde gelen üyeleri ilgili yasalar tahtında haklarında soruşturma açılan banka yöneticilerini derhal görevden alması gereken MERKEZ BANKASI'nın görevini yerine getirmemekle suç işlediğini öne sürdüler.

ORTADA BÜYÜK RANT MI VAR !!!

KKTC MERKEZ BANKASI Başkanı Rıfat Günay ve yardımcısı Pelin Yaylalı ile yönetim kurulu üyelerinin yasaya uygun davranmayarak zanlıların göreve devam etmelerini sağlayarak suç delillerinin yok edilmesine göz yummalarının kabul edilemez olduğunu ve bunun arkasında büyük bir rant olduğu ihtimalinin de gözardı edilmemesi gerektiğini söyleyen bankacılık ve hukuk çevreleri Merkez Bankası Yöneticileri hakkında da soruşturma açılması gerektiğini belirttiler .

MANDAMUS YOLUYLA TUTUKLAMA

KKTC Merkez Bankası yönetiminin görevini yerine getirmeyerek finans piyasalarında sarsıntıya yol açabilecek tavırlar sergilemesi yüzünden haklarında mandamus dosyası hazırlanarak tutuklanmaları sağlanacağı iddiaları ise Ülke gündemine bomba gibi düştü.



HAKLARINDA MANDAMUS DOSYALANARAK TUTUKLANMASI TALEP EDİLENLERLE İLGİLİ YAYINIMIZA YARIN DEVAM EDECEĞİZ.