Merkez Bankası döviz faiz oranlarını düzenledi

Merkez Bankası, yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi.
Vadelerinden bağımsız olarak, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,60’dan yüzde 0,40’a; Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,15’e; İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,30’dan yüzde 0,20’ye indirildi.
Merkez Bankası’ndan verilen bilgiye göre, yeni oranlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.