Merkez Bankası 2019 - II. çeyrek bülteni yayımlandı...

“BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 4,1 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ”

“2019 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YILLIK ENFLASYON ORANLARI DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ”

“HAVA VE DENİZ YOLUYLA GELEN YOLCU SAYISI AZALDI… KARA GİRİŞ KAPILARINDAN GİRİŞLER %55 ARTTI”

Yılın ikinci çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,1 oranında artış göstererek, 36.894,5 milyon TL oldu.

Merkez Bankası’nın yayımladığı 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bültene göre, aktif toplamı içerisinde en büyük paylara sahip kalemler yüzde 55,2 ile brüt krediler ve yüzde 30,8 ile nakit ve nakit benzeri kalemler oldu.

Pasif toplamı içerisinde ise en büyük kalem olan mevduat yüzde 80,2, ikinci en büyük kalem olan özkaynaklar ise yüzde 8,8 paya sahip iken, 2019 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam brüt krediler 20.347,3 milyon TL, mevduatlar ise 29.572,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 artış göstererek, 1.102,7 milyon TL olurken, TGA dönüşüm oranı düşüş göstererek, yüzde 5,4 seviyesine geriledi.

2019 yılının ikinci çeyreğinde bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) bir önceki çeyreğe kıyasla 0,5 puan artış göstererek, yüzde 18,3 seviyesine yükseldi.

SYSR, kamu eliyle yönetilen bankalar, özel sermayeli bankalar ve şube bankaları için sırasıyla yüzde 18,1, yüzde 15,4 ve yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 21 banka arasında aktif büyüklüğü açısından en büyük beş bankanın sektör içindeki payının yüzde 56,2 seviyesinde olduğu belirtilirken, brüt krediler büyüklüğü açısından en büyük beş bankanın payına bakıldığında ise bu oranın da yüzde 56,2 olduğunun görüldüğü ifade edildi.

“2019 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YILLIK ENFLASYON ORANLARI DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ”

Ülkede 2019 yılı ikinci çeyreğinde yıllık enflasyon oranları, 2018 yılı Ağustos ayı ile başlayan yükseliş trendini bozarak düşüş trendine girerken, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında sırasıyla yüzde 30,77, yüzde 26,75 ve yüzde 24,69 oldu.

2019 yılı Haziran ayı sonunda en yüksek yıllık fiyat artışlarının yaşandığı kalemler sırasıyla mobilya ve ev aletleri, çeşitli mal ve hizmetler ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğitim ise en düşük artışın gerçekleştiği kalem olarak belirlendi.



2019 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirleri ve bütçe giderleri sırasıyla 1.472,2 milyon TL ve 1.576,2 milyon TL olarak gerçekleşti.Böylelikle, 2018 mali yılının ikinci çeyreğinde 72,2 milyon TL fazla veren kamu maliyesi, 2019 yılı ikinci çeyreğini 104 milyon TL açık ile kapattı.Bütçe gelirlerinin en büyük paya sahip kalemi olan vergi gelirleri, bir önceki sene ikinci çeyreğinde yüzde 63,3 paya sahipken, 2019 yılı ikinci çeyreğinde artış göstererek yüzde 78 pay ile 1.148,3 milyon TL oldu.İkinci en büyük paya sahip bütçe gelirleri kalemi olan vergi dışı gelirler ise 298,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.Bütçe giderleri incelendiğinde en büyük paya sahip cari transferlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında artış göstererek 754,7 milyon TL seviyesine yükseldiği görüldü.Bütçe giderleri içindeki ikinci büyük paya sahip personel giderleri ise yüzde 33 artış ile 614 milyon TL’ye yükseldi.2019 yılı ikinci çeyreğinde ülkede hava ve deniz yolu ile gelen toplam yolcu sayısının yüzde 3,1 oranında azalış göstererek, 440.525’ten 426.663’e gerilediği görüldü.Hava ve deniz yoluyla yapılan girişlerde yaşanan gerilemeye karşın kara kapılarından Güney Kıbrıs vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları tarafından yapılan girişlerin artmaya devam ettiği görüldü.2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kara kapılarından girişler yüzde 55 artış kaydederek, 781.682’den 1.211.512’ye yükseldi.