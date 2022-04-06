Merit'ten 'iş kazası' açıklaması

Şirketimize ait inşaat alanında 04.04.2022 tarihinde gerçekleşen iş kazası sonucunda Hüseyin Konukçu isimli inşaat çalışanının hayatını kaybetmesi ile ilgili haberler basında yer almıştır.

Öncelikle genç işçinin vefat etmesi ile sonuçlanan kaza, hepimizi derinden üzmüştür.

Ancak konuyla ilgili olarak markamızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız haberlerin yapılması ve görülen lüzum üzerine kamuoyunu tüm şeffaflığı ile doğru bilgilendirmek en büyük temennimiz.

Olayın yaşanmasının hemen akabinde KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından gerekli tahkikat yapılmış ve tüm ifadeler alınmış olup, şahitlerin ifadelerinde kazanın kişisel hatadan kaynaklandığı kayıtlara geçmiştir.

İnşaat sözleşmesi ile görevi alan ve yasal yükümlülükle birlikte her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerinde olduğu müteahhit ve taşeron firmanın çalıştığı bahse konu inşaat alanında, gerekli tüm iş güvenliği tedbirleri alınmış durumdadır.

İnşaat alanında çalışan müteahhit firmanın personel kadrosunda 2 tam zamanlı iş güvenliği uzmanının da görev yaptığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bazı haber içeriklerinde belirtildiğinin aksine vefat eden çalışanın inşaat alanı yöneticisi müteahhit firmanın altında çalışma izni mevcuttur ve tüm özlük hakları yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilmiştir.

Yaşanan hazin iş kazasından dolayı en derin üzüntülerimizi yineler, merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, eşine ve evlatlarına başsağlığı dileriz.

Bu süreçte merhumun ailesine ve sonrasında evlatlarının eğitiminde şirketimiz tüm gerekli yardımları yapacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Merit Otelleri Kurumsal İletişim Direktörlüğü