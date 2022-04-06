banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Merit'ten 'iş kazası' açıklaması
Dolar 14,76 TL’den, Sterlin 19,28 TL’den işlem görüyor
Arıklı: Reform yapılmak zorundadır, yapılacaktır!
Özersay: “Halkın gücü önünde kimse duramaz”
Meclis önünde sular durulmuyor...
banner404
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

Merit'ten 'iş kazası' açıklaması

"Markamızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız haberlerin yapılması ve görülen lüzum üzerine kamuoyunu tüm şeffaflığı ile doğru bilgilendirmek en büyük temennimizdir"

06 Nisan 2022 Çarşamba 10:30
Merit'ten 'iş kazası' açıklaması

Şirketimize ait inşaat alanında 04.04.2022 tarihinde gerçekleşen iş kazası sonucunda Hüseyin Konukçu isimli inşaat çalışanının hayatını kaybetmesi ile ilgili haberler basında yer almıştır.

Öncelikle genç işçinin vefat etmesi ile sonuçlanan kaza, hepimizi derinden üzmüştür.

Ancak konuyla ilgili olarak markamızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız haberlerin yapılması ve görülen lüzum üzerine kamuoyunu tüm şeffaflığı ile doğru bilgilendirmek en büyük temennimiz.

Olayın yaşanmasının hemen akabinde KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından gerekli tahkikat yapılmış ve tüm ifadeler alınmış olup, şahitlerin ifadelerinde kazanın kişisel hatadan kaynaklandığı kayıtlara geçmiştir.

İnşaat sözleşmesi ile görevi alan ve yasal yükümlülükle birlikte her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerinde olduğu müteahhit ve taşeron firmanın çalıştığı bahse konu inşaat alanında, gerekli tüm iş güvenliği tedbirleri alınmış durumdadır.

banner341
İnşaat alanında çalışan müteahhit firmanın personel kadrosunda 2 tam zamanlı iş güvenliği uzmanının da görev yaptığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bazı haber içeriklerinde belirtildiğinin aksine vefat eden çalışanın inşaat alanı yöneticisi müteahhit firmanın altında çalışma izni mevcuttur ve tüm özlük hakları yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getirilmiştir.

Yaşanan hazin iş kazasından dolayı en derin üzüntülerimizi yineler, merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, eşine ve evlatlarına başsağlığı dileriz.

Bu süreçte merhumun ailesine ve sonrasında evlatlarının eğitiminde şirketimiz tüm gerekli yardımları yapacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Merit Otelleri Kurumsal İletişim Direktörlüğü

banner360
Anahtar Kelimeler:
MERİTKktcAlsancak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Reform yapılmak zorundadır, yapılacaktır!
Arıklı: Reform yapılmak zorundadır, yapılacaktır!
Özersay: “Halkın gücü önünde kimse duramaz”
Özersay: “Halkın gücü önünde kimse duramaz”
Meclis önünde sular durulmuyor...
Meclis önünde sular durulmuyor...
Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır
Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır
Sendikalar, Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük İdaresi’nde bugün grev yapacak
Sendikalar, Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük İdaresi’nde bugün grev yapacak
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Devrim Barçın: Düşük maliyetli üretime yönelik ivedilikle yatırım yapılması şarttır
Devrim Barçın: Düşük maliyetli üretime yönelik ivedilikle yatırım yapılması şarttır
Grevler başlıyor.. Limanlar grevde
Grevler başlıyor.. Limanlar grevde
Harmancı, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlere ilişkin yol haritasını paylaştı
Harmancı, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlere ilişkin yol haritasını paylaştı
Arıklı: Vatandaşın alım gücünün düştüğü doğrudur
Arıklı: Vatandaşın alım gücünün düştüğü doğrudur

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim