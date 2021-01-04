Merit Oteller grubundan “süresiz kapatma” kararı!

“Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı aldığımızı kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz.” denilen ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz;

Covid-19 pandemi sürecinde yetkililer tarafından ekonomi tamamen göz ardı edilerek alınan kararlar çerçevesinde gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yapmakla birlikte, çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız çerçevesinde sahip çıktık.

Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne, motivasyon ve can suyu olmaktaydı.

Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarı ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı aldığımızı kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz.”