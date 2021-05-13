Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adı çocuk parkında yaşatılacak

Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla 18.05.2021 Salı günü açılışı düzenlenecek olan çoçuk oyun parkı ve anma töreni pandemi nedeniyle yaşanan aksaklıklardan dolayı 29.05.2021 Cumartesi tarihine ertelendi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre “10 yıl Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halka hizmet etmiş KTHEB Üyesi olan, Merhume Hemşire Şerife Örs Özer'in 2017 yılında üzücü vefatından dolayı Merhume meslektaşımızın adının yaşatılabilmesi için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği bahçesine yapılacak olan Çocuk Oyun Parkının 29 Mayıs 2021 Salı günü saat 10.00 - 11.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Açılış anma törenine katılımınız bizleri onurlandıracaktır.” ifadelerine yer verildi.