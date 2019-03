Merhum Öztan Özatay Anısına Düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

YARIŞMAYA 97 FOTOĞRAFÇI BİN 861 FOTOĞRAFLA KATILDI…49 FOTOĞRAFÇININ 112 FOTOĞRAFI SERGİLENMEYE DEĞER BULUNDU

SERGİ 16-27 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE OLACAK

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Merhum Öztan Özatay anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. 49 fotoğrafçının 112 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu. Eserler, 16-27 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikle sanatseverlerle buluşturulacak.

Yarışma organizatörü Buket Özatay tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmaya 97 fotoğrafçı bin 861 fotoğrafla katıldı. Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması’nda serbest renkli kategoride 92 kişi 696 fotoğrafla, serbest siyah beyaz kategoride 90 kişi 652 fotoğrafla, doğa kategorisinde ise 75 kişi 515 fotoğrafla yarıştı.

FOTOĞRAF SÖYLEŞİSİ DE OLDU

Jüri üyeleri Erdal Kınacı, Yekta Ali Kurtuluş ve Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun değerlendirmesi sonucu sergilemeye hak kazanan ve dereceye giren isimler geçtiğimiz cumartesi Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de açıklandı. Aynı gün National Geographic Dergisi’nin insan kategorisinde dünya birinciliği olan fotoğraf sanatçısı Erdal Kınacı, fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Sigma, “Türkiye Marka Elçisi” olarak anılan Yekta Ali Kurtuluş’un AFIAP fotoğraf söyleşisi ve fotoğraf sunumu oldu.

SERBEST RENKLİ DALDA ÖDÜLLER

Serbest Renkli kategorisinde ödül alanlar şöyle:

“ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Nikon D3500 18-55 profesyonel fotoğraf makinesini “Hanging Around” adlı fotoğrafıyla “Tevfik Ulual”, ATAKOM Ltd. Özel Ödülü 2,000TL’yi “Rain” adlı fotoğrafıyla “Nedim Enginsoy”, KEMAL SARAÇOĞLU Özel Ödülü 1,500 TL’yi “Bus Line” adlı fotoğrafıyla “Ramadan Gümüşok”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya’yı “Ayşe Gadın” adlı fotoğrafıyla “Ahmet Dağbaşı”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya’yı “Foggy Land” adlı fotoğrafıyla “Haktan Okumuşoğlu”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya’yı “Av Yasak” adlı fotoğrafıyla “Banu Elçin Yoldaşcan” aldı.

SERBEST SİYAH BEYAZ DALDA ÖDÜLLER

Serbest Siyah Beyaz kategorisinde ödül alanlar şöyle:

“DENKTAŞ VAKFI Başarı Ödülü 2,500TL’yi “Köy Kızı” adlı fotoğrafıyla “Cem Melih”, TÜRKİYE İŞ BANKASI Özel Ödülü 2,000 TL’yi “Fırtına” adlı fotoğrafıyla “Kenan Hürdeniz”, TANGÜL ÇAĞINER Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü’nü (3 Gece 2 kişi Acapulco Hotel Konaklama) “Bir Bakış” adlı fotoğrafıyla “Nevin Yüksek”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya’yı “White Dreams” adlı fotoğrafıyla “Kenan Hürdeniz”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya’yı “Horon” adlı fotoğrafıyla “Emel Sefer”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya’yı “No Afraid” adlı fotoğrafıyla “Nilgün Ortaş” aldı.”

DOĞA KATEGORİSİNDE ÖDÜL ALANLAR

Doğa kategorisinde ödül alanlar şu şekilde:

“ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Canon EOS 4000D 18-55 profesyonel fotoğraf Makinesi’ni “Yelpaze” adlı fotoğrafıyla “Sadık Azimli”, TÜRKİYE İŞ BANKASI Özel Ödülü 1,500 TL’yi “Doğanın Renkleri” adlı fotoğrafıyla “Başar Taşlı”, Zeki Gürsel Özel Ödülü 1,000 TL’yi “Maskeli” adlı fotoğrafıyla “Ali Özdinç” ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya’yı “Yakışıklı” adlı fotoğrafıyla “Kenan Hürdeniz”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya’yı “Hayat Yolu” adlı fotoğrafıyla “A. Emre Gürsev”, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya’yı “Jelousy” adlı fotoğrafıyla “Giray Karahasan” aldı.”

EN FAZLA SERGİLEME ALAN FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ HÜRDENİZ’İN

En fazla sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü’nü ARKIN Palm Beach Hotel Mağusa 2 Gece 2 kişi Konaklama ödülünü 10 fotoğrafla Kenan Hürdeniz, ARKIN GROUP Özel Ödülü (Colony Hotel Girne 2 gece 2 kişi konaklama) Kaçış Adlı fotoğrafıyla Engin Arca, ÖZATAY FOTOĞRAFÇILIK Özel Ödülü Altın Madalya’yı “Highway” adlı fotoğrafıyla “Haktan Okumuşoğlu”, JÜRİ Özel Ödülü Atın Madalya’yı “Frame of Light” adlı fotoğrafıyla “Kenan Hürdeniz” aldı.

KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA MADDİ KATKI

Buket Özatay, eski gazetecilerden, işadamı ve Kıbrıs Türk fotoğrafçısı babası Öztan Özatay adına düzenlenen fotoğraf yarışması kapsamında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na da maddi katkı sağlandığını ve sosyal sorumluluk projesine imza atıldığını kaydetti.

Özatay’ın verdiği bilgiye göre, her katılımcı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı makbuzu karşılığı 25TL ödeyerek bu yarışmaya katıldı. Ayrıca sergide satılacak her fotoğrafın bedelinin yüzde 50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, yüzde 50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na verilecek.

SERGİ NİSAN’DA

Beğenilen eserler Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da sanatseverlerin izlenimine sunulacak

Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması Sergisi için oluşturulan jüri tarafından beğenilen eserler 16-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik ile sanatseverlerle buluşturulacak.

(RÇ/HÖ)