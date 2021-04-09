Merhum Hakan Ataöv’ün adı Turizm ve Çevre Bakanlığı toplantı salonuna verildi

Bu amaçla yapılan etkinliğe Bakan Ataoğlu’nun yanı sıra, Turizm Planlama Dairesi personeli ve bakanlık personeli katıldı.



ATAOĞLU: “ATAÖV’ÜN KATKILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTULAMAZ”

Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Ataoğlu yaptığı konuşmada, “Uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşımız kardeşimiz Hakan Ataöv ile uzun zaman gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık. Katkıları hiçbir zaman unutulamaz. Göreve tekrar geldiğimde onun adını yaşatmak adına böylesi bir karar almak istedik. Hakan Ataöv isminin unutulmaması ve hep yaşatılması için Turizm Bakanlığı büyük salonunun adını ölümsüzleştirdik. Ben kendisine tanrıdan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Merhum Hakan Ataöv’ün ailesinin, Bakanlığa gönderdiği açıklama da açılışta iş arkadaşları tarafından okundu.



Merhum Hakan Ataöv’ün adının verildiği toplantı salonunun içerisine de, adının ve özgeçmişinin yazılı olduğu bir de pano asıldı.



