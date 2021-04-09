banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Merhum Hakan Ataöv’ün adı Turizm ve Çevre Bakanlığı toplantı salonuna verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan ve Bakanlığın en büyük salonu olan toplantı salonuna, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kararı ile 2019 yılında hayatını kaybeden Turizm Planlama Dairesi Eski Müdürü Hakan Ataöv’ün adı verildi.

09 Nisan 2021 Cuma 15:00
Merhum Hakan Ataöv’ün adı Turizm ve Çevre Bakanlığı toplantı salonuna verildi
banner337

Bu amaçla yapılan etkinliğe Bakan Ataoğlu’nun yanı sıra, Turizm Planlama Dairesi personeli ve bakanlık personeli katıldı.


ATAOĞLU: “ATAÖV’ÜN KATKILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTULAMAZ”
Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre,  Ataoğlu yaptığı konuşmada, “Uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşımız kardeşimiz Hakan Ataöv ile uzun zaman gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık.  Katkıları hiçbir zaman unutulamaz. Göreve tekrar geldiğimde onun adını yaşatmak adına böylesi bir karar almak istedik. Hakan Ataöv isminin unutulmaması ve hep yaşatılması için Turizm Bakanlığı büyük salonunun adını ölümsüzleştirdik. Ben kendisine tanrıdan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.   
Merhum Hakan Ataöv’ün ailesinin, Bakanlığa gönderdiği açıklama da açılışta iş arkadaşları tarafından okundu. 

banner341
Hakan Ataöv’ün ailesinin gönderdiği mesajda “Ailemizin gurur kaynağı, pek değerli varlığımız Hakan Ataöv’ün zamansız ve ani kaybetmenin acısı ilk günkü kadar çok derin… Gurur kaynağımız Hakan Ataöv isminin yıllarca mesleğini tüm azim ve fedakarlıkla sürdürdüğü Bakanlık toplantı salonuna verilmesine memnuniyetimizi belirtir, konu hakkında karar veren herkese teşekkür ederiz” denildi.
Merhum Hakan Ataöv’ün adının verildiği toplantı salonunun içerisine de, adının ve özgeçmişinin yazılı olduğu bir de pano asıldı.

 

banner360
Son Güncelleme: 09.04.2021 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner, İskele’de incelemelerde bulundu
Başbakan Saner, İskele’de incelemelerde bulundu
Baybars: “Sektörlere hâlâ öngörülebilir bir açılım planı sunulmamış olması en büyük sorundur”
Baybars: “Sektörlere hâlâ öngörülebilir bir açılım planı sunulmamış olması en büyük sorundur”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Kıb-Tek’teki sistem arızası düzeltildi
Kıb-Tek’teki sistem arızası düzeltildi
EL-SEN: “Kıb-Tek 480 bin dolar zarara uğratıldı”
EL-SEN: “Kıb-Tek 480 bin dolar zarara uğratıldı”
Derneklerden Başbakanlık önünde tüzük eylemi
Derneklerden Başbakanlık önünde tüzük eylemi
Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri sürüyor
Girne’de gıda denetimleri ve covid-19 kontrolleri sürüyor
Erhürman, Kremp’i kabul etti
Erhürman, Kremp’i kabul etti
Hal Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor
Hal Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor
KKTC Tüketiciler Derneği’nden etkin denetim çağrısı
KKTC Tüketiciler Derneği’nden etkin denetim çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim