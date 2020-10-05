Merhum Emekli Öğretmen Damdelen’in anı-biyografi kitabı yayımlandı

Merhum emekli öğretmen Hilmi Damdelen’in 1908’den günümüze ışık tutan, öğrencileri ve meslektaşlarıyla ilgili anılarına da yer verilen biyografi kitabı kızı Sevil Emirzade tarafından tamamlanarak yayımlandı.

Kızı Sevil Emirzade, 1930 yılına kadar anılarını kaleme alan ancak hayatını kaybettiği için çalışması yarım kalan Kıbrıs Türk eğitim tarihinin unutulmaz isimlerinden Hilmi Damdelen’in hatıralarını okuyucuyla buluşturmak için 15 yıl çalıştı.

Sevil Emirzade, “1908’den Günümüze İZLER” ‘HİLMİ DAMDELEN-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı anı-biyografi kitabı için 1930-38 yılları arasında ilkokul öğretmenliği yapan Hilmi Damdelen’in öğrencilerinden anılar topladı. Emirzade, 1938-68 yılları arasında Lefkoşa Türk Lisesi’nde görev yapan babasının öğrencilerini ve öğretmen arkadaşlarını da dinledi.

Hilmi Damdelen’in anılarını en iyi şekilde derleyebilmek için Dramatik Yazarlık eğitimi de alan Sevil Emirzade, 100 kadar eski belgeye ve 800’e yakın çoğunlukla yine-eski fotoğrafa yer verdiği kitabın arka kapağında düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

“Kıbrıs gibi küçük bir Ada’da “iz” sürerek anı toplamak, hem kolay hem de zor oldu diyebilirim!... Babamdan kalan izler, kâh gözlerimi kamaştırdı, kâh yaşarttı; verdiği gurur ise kelimelerle ifade edilemez…Bu anılardaki sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, fedakârlık, hizmet aşkı öyle ilginç, renkli, ibret vericiydi ki… Hatta bazen babamla ilgili olmasa da, sohbetler esnasında dinlediğim bu çeşitli bireysel anılar, adeta biz Kıbrıslı Türklerin ‘sosyal tarihini’ oluşturuyordu. Ve sonunda babamın sevgili öğrencilerinin bu anılarını heba etmeye gönlüm razı olmadı: onların, çeşitli dönem özelliği taşıyan anılarını, özgeçmişlerini ve aile albümlerinden fotoğraflarını da, kitabımızın EK Sayfalarına almaya karar verdim. 15 yıl süren bu yazma sürecinde, bana özel anılarını bahşeden değerli büyüklerimizin ne yazık ki çoğu aramızdan ayrılmış bulunuyor!... Fakat kitabımın onları bir şekilde yaşatıyor olacağına inanıyorum.”

“1908’den Günümüze İZLER” ‘HİLMİ DAMDELEN-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı anı-biyografi kitabına, pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi günleri Büyük Han no:4’te ulaşmak mümkün.