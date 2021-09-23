Merhum DP Milletvekili Elbasan anıldı

Törene Elbasan’ın ailesi, sevenleri ve bazı milletvekilleri katıldı.
Törene Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre de katılarak, konuşma yaptı.
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demokrat Parti Milletvekili Ahmet Elbasan’ın 20’nci ölüm yıl dönümünde İskele Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.
Törene Elbasan’ın ailesi, sevenleri ve bazı milletvekilleri katıldı.
Törene Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre de katılarak, konuşma yaptı.