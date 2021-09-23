Merhum DP Milletvekili Elbasan anıldı

Törene Elbasan’ın ailesi, sevenleri ve bazı milletvekilleri katıldı.

Anma töreninde ilk konuşmayı yapan merhum Elbasan’ın kızı Habibe Elbasan, babasının adını ve anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Törene Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre de katılarak, konuşma yaptı.