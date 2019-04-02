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Merhum Başbakan Mustafa Çağatay, ölümünün 30. yıldönümünde  yarın anılıyor

Merhum Başbakan Mustafa Çağatay, ölümünün 30. yıldönümünde  yarın anılıyor

02 Nisan 2019 Salı 13:44
Merhum Başbakan Mustafa Çağatay, ölümünün 30. yıldönümünde  yarın anılıyor

MERHUM BAŞBAKAN MUSTAFA ÇAĞATAY, ÖLÜMÜNÜN 30. YILDÖNÜMÜNDE  YARIN ANILIYOR

Merhum Başbakan Mustafa Çağatay,yarın 30. ölüm yıldönümünde yarın anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden verilen bilgiye göre, anma töreni, yarın saat 09.30’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın kabrinde yer alacak.

Törende, Cumhurbaşkanı ve Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın ailesi adına Erdinç Gürçağ ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşma yapacak.

MUSTAFA ÇAĞATAY KİMDİR?

Mustafa Çağatay, 20 Nisan 1937’de Limasol’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Limasol’da yaptı. 1955 yılında Lefkoşa Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1959 yılına kadar Limasol Kaza Mahkemesi’nde memur olarak çalıştı.

Limasol’da T.M.T.’nin ilk kurucuları arasında idi. O yıllarda Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün de sekreterliğini üstlendi.

1959-1963 yılları arasında Londra’da hukuk eğitimi gördü. Haziran 1963’te Ada’ya döndü ve avukatlık mesleğine başladı.

1963 Kıbrıs çarpışmalarında Limasol’da kurulan “Üçlü Komite”de çalıştı (Türk-Rum-İngiliz). 13 Şubat 1964 Limasol çarpışmalarında, Rum saldırılarına karşı direnişte yer alarak çarpışmaları yönetti.

1965’te kendi avukatlık bürosunu açtı.

5 Temmuz 1970 yılında, seçimlere Limasol bölgesinden katıldı ve seçimleri kazanıp meclise, Türk Cemaat Meclisi Üyesi olarak girdi.

1974 Barış Harekatı’nda halkıyla; onlarla beraber Rumlara esir düştü ve son kafilenin Türk tarafına, Kuzey’e teslim edilmesine kadar da esir kaldı. Milletvekili olmasından dolayı serbest bırakılması sözkonusu oldu ama kendisi bunu istemedi. Serbest bırakıldıktan sonra, “İnsancıl Konular”da Rumlar ile yapılan görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafını temsil eden komitede üye olarak çalıştı.

Haziran 1976 seçimlerine Girne bölgesinden, Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili adayı olarak katıldı ve kazanarak meclise girdi. Bir süre UBP’nin meclis grubunda Grup Başkan Vekili görevini üstlendi. 18 Aralık 1976’da Maliye Bakanı, 1977’de Çalışma Bakanı, 1978’de ise Çalışma, Sosyal İşler ve Saşlık Bakanı olarak atandı

6 Aralık 1978’de KTFD Başbakanı olarak görevlendirildi ve 1. Çağatay hükümetini kurdu. Aynı dönemlerde UBP’nin Genel Başkanı seçildi.

28 Haziran 1981 seçimlerinde Girne bölgesinden adaylığını koydu ve milletvekili seçilerek yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Azınlık hükümeti olarak 2. Çağatay hükümetini kurdu.

7 Aralık 1981’de azınlık hükümtinin KTFD Meclisi’nde çoğunluğunu yitirmesi üzerine hükümetin istifasını Devlet Başkanı’na sundu.

16 Mart 1982’de kurulan ilk koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini üstlendi. 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu ve KKTC’ni ilan eden Meclis’in ve Hükümet’in Başbakanı olma gururunu yaşadı ve ailesine de yaşattı. Başbakanlık görevini Aralık 1983’e kadar yürüttü. KKTC Kurucu Meclisi’nde “Anayasa Komisyonu Başkanı” olarak görev yaptı.

1985 seçimlerine katılmadı. Yazıhanesini açtı ve mesleği avukatlığa yeniden başladı. İngilizce ve Rumca bilirdi. Evli ve üç çocuk babasıydı. 3 Nisan 1989 tarihinde vefat etti.

Son Güncelleme: 02.04.2019 16:56
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