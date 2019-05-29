“BU ÇOCUKLAR YAPABİLİR, FIRSAT TANIYALIM”

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, engelli bireylere daha fazla fırsat verilerek, sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Akıncı, “Bu çocuklar yapabilir. Bu çocuklarımıza fırsatlar tanıyalım, daha çok olanaklar sunalım, daha çok motive edelim, enerji yaratalım ve onların toplum içerisinde var olmasını sağlayalım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin yıl sonu resim ve sanat sergisinin açılışını yaptı.

Meral Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman eşlik etti. Güzelyurt Kapalı Çarşı Sergi Salonu’nda yer alan ve “Biz De Sanat Yaptık, Gelin ve Görün. Uçan Balıklar” adıyla düzenlenen, öğrencilerin bir yıllık çalışmalarını kapsayan serginin açılışında konuşan Meral Akıncı, özel eğitim okulunun yaptığı sergiye katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Meral Akıncı, özel eğitim ve özel çocuklarla ilgili bilgi vererek, dünyada engelli sayısının nüfusa ortalamasının yüzde 10 olduğunu, ülkedeki oranın da dünya ortalaması ile yakınlık gösterdiğini belirtti.

“ENGELLİLERİN BU TOPLUMA VERECEĞİ ÇOK ŞEY VARDIR, ONLAR DA HİZMET VEREBİLİR”

Engellilerin toplumda yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, içinde bulunulan toplumun engelleme ve etiketleme ile bir kabul oluşturduğunu anlatan Meral Akıncı, şöyle konuştu:

“Yeni doğan bir bebek engelli olduğunu bilmez. Ancak gelişim döneminde önce ailesi fark eder, sonra çevresindekiler ve verdiği tepkilere göre de isimlendirilir, etiketlenir. Büyüdükçe dışlanır, büyüdükçe acınır, büyüdükçe ‘işe yaramaz’ etiketi verilir, biraz uğraşıp da bir şey yapmaya çalıştığında da ‘amma mücadeleci” deniyor. O nedenle, engelli olmak; toplumda engel yaratmak veya toplumun engelli kabul etmesi demek değildir. Toplumun da engel koyması, normal değildir. Engellilerin, ulaşım, dolaşım, erişebilirlik, istihdam ve sosyal yaşam gibi son derece önemli konulardaki ihtiyacı karşılanmalıdır. Eğer biz bu çocuklara, gelişmelerindeki hız, fiziksel ve zihinsel oran neticesinde o gelişmeyle birlikte yetiştirirsek bu çocuklar yapabilirler. Yeter ki biraz daha sabırlı olalım, biraz daha kabul edici olalım ve toplum olarak da bunları eve kapatmadan ailelerin gözünü korkutmaktan ve farklılıklarını her gün yüzlerine vurarak onları saklamaktan vazgeçelim. Engellilerin bu topluma vereceği çok şey vardır, onlar da hizmet verebilir.”

“TOPLUM İÇERİSİNDE VAR OLMALARINI SAĞLAYALIM”

Ülkede 2014-2017 arası yapılan araştırmalara göre, engellilerin sayısının yüzde 11 arttığını, son verilere göre engelli sayısının 5 bin 601 olduğunu ifade eden Meral Akıncı, bu rakamın tam sayıyı yansıtmadığını, ailelerin toplumsal engellerle sayıyı tam bildirmediğini kaydetti.

Topluma, ailelere, öğretmenlere, “Engellilerimizi kabul edelim. Biraz daha sabırlı, daha anlayışlı olalım” çağrısı yapan Meral Akıncı, çocukların yaratıcılığına değinerek, “Bu çocuklar yapabilir. ‘Yaptım’ diye de seviniyorlar. Sadece öğretmenler ve aileleri olarak değil toplum olarak da bu çocuklarımıza fırsatlar tanıyalım, daha çok olanaklar sunalım, daha çok motive edelim, enerji yaratalım ve onların toplum içerisinde var olmasını sağlayalım” dedi.

Çocukların çok güzel eşyalar ürettiğini belirten Meral Akıncı, ürünlerin, hediyelik eşya olarak kullanılması çağrısı da yaptı.

Özel gereksinimli çocukların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen “Rengarenk 23 Nisan” etkinliğinde çekilen fotoğrafların da sergilendiği resim ve sanat sergisi, 31 Mayıs’a kadar açık kalacak.

(GÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI