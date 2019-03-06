Meral Akıncı, Yazar Ayşe Kulin’in İmza Günü Ve Söyleşi Etkinliğine Katıldı



Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, yazar Ayşe Kulin’in imza günü ve söyleşi etkinliğine katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, Meral Akıncı, yazar Ayşe Kulin ve kulüp üyeleri ile edebiyat ve sanat üzerine sohbet etti.



Yazar Ayşe Kulin, söyleşinde, eserlerinin hikayeleri ve nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuştu ve edebiyatın toplumsal önemine dikkat çekti.



(TUĞ/HA)