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Meral Akıncı, Sosyal Hizmetler Dairesi İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni Ziyaret Etti

“FARKLI GELİŞEN GENÇLERİN HAYATA KAZANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Meral Akıncı, Sosyal Hizmetler Dairesi İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni Ziyaret Etti

“FARKLI GELİŞEN GENÇLERİN HAYATA KAZANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

26 Mart 2019 Salı 14:19
Meral Akıncı, Sosyal Hizmetler Dairesi İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni Ziyaret Etti

“FARKLI GELİŞEN GENÇLERİN HAYATA KAZANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezdeki gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meral Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmada, farklı gelişen gençlerin hayata kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu çocuklarımızla ne kadar çok beraber olursak o kadar çok kazancımız olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.

Merkezde farklı gelişen ve farklı zorlukları olan bireyler olduğuna işaret ederek, “Aralarında down sendromlu olan var, otistik olan var, öğrenme zorluğu olan var, işitme engelli olup konuşamayan var” diyen Meral Akıncı, bu gençlerin hayata kazandırılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

“İNSANLIĞA ÖĞRETECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR”

Merkezdeki gençlerin insani değerlerinin çok yüksek olduğu ifade eden Meral Akıncı, “Yalan söylemezler, insani değerleri yüksek, sevgi doludurlar, bu sevgileri de herhangi bir şarta, koşula da bağlı değildir, koşulsuz sevgiyi insana veren, farklı gelişen bu çocuklarımız, belki insanlığa öğretecekleri çok şeyler vardır. Bu çocuklarımızla ne kadar çok beraber olursak o kadar çok kazancımız olduğuna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Meral Akıncı, gençleri Cumhurbaşkanlığı’na da davet etti.

“Meral Abla” diye karşıladıkları Meral Akıncı’ya, kendi yaptıkları ahşap işi hediye veren gençler, gitar çalarak, mini konser de verdi.

Gençlerle tek tek ilgilenen Meral Akıncı onlara çeşitli hediyeler de verdi.

ÖZTENAY

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay da, merkezde, kayıtlı 35 gencin eğitim aldığını, atölye bazında; akademik eğitim, uygulamalı mutfak ve bilgisayar eğitimi verildiğini söyledi.

“Burada gençlerimizi hayata hazırlıyoruz” diyen Öztenay, gençlerle, yalnız kaldıkları zaman bir birey olarak nasıl ayakta duracaklarına dair çalışmalar yaptıklarını anlattı.

(ÖZ/HA)

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