Meral Akıncı, Portakal Çiçekleri Anaokulu’nu Ziyaret Ederek, öğrencilere Selvi Fidanı Dağıttı

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sürdürülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ile Yeşil Okul, Geri Dönüşüm Projesi’ne katılan Güzelyurt’taki Portakal Çiçekleri Anaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere, evlerinin bahçelerine dikmeleri için selvi fidanı verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı’ya ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ile kampanyaya ilk katılan kurum olan BRTK Müdürü Aysu Basri Akter de eşlik etti.

Portakal Çiçekleri Anaokulu’nu ziyaret ederek, okuldaki ‘yeşil okul ve geri dönüşüm’ çalışmasını başlatan Meral Akıncı, Okul Müdürü Ufuk Gündüz’e “Temiz Düşün” bayrağını verdi.

Burada konuşan Meral Akıncı, 4 yaş grubu öğrencilerinin çevre bilinci ve farkındalığıyla yetiştirilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Bir yetişkini değiştirmek kolay değil, alışkanlıklarını veya kendini kontrol etmeyi öğretmek çok kolay değil, ancak çocuklar 4 yaş grubunda bunları öğrenmeye başlarsa hem bu şekilde alışkanlık edinir hem bir yaşam biçimi oluşturur, hem de evde anne babasına eminim çok etkin katkılarda bulunur” dedi.

Projenin, çocukların yapabileceği düzeydeki çalışmaları da içerdiğini belirten Meral Akıncı, temiz düşün projesi programını ve okula ilk ‘Temiz Düşün Bayrağını” verdi.

Okul Müdürü Ufuk Gündüz de, bu projeye dahil olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, çocukların katkı koyacağı bu projenin verimli geçeceğine inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Meral Akıncı, çocukların temiz çevre konusunda hazırladığı şiir ve şarkıları dinledi, öğrencilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı.

Öğrenciler, plastik, metal ve kağıt atıklarını, ayrıştırılmış çöp kutularına nasıl attıklarını da uygulamalı olarak gösterdi.

Velilerin de katıldığı etkinlikle, Meral Akıncı, öğrencilere, evlerinin bahçelerine dikmeleri için birer selvi fidanı hediye etti.

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