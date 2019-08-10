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Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapanış Töreninde Konuştu:

“ÇOCUKLAR ERKEN YAŞLARDA BİLİMİN VE SANATIN EĞLENCELİ YANIYLA TANIŞTI”

Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapanış Töreninde Konuştu:

“ÇOCUKLAR ERKEN YAŞLARDA BİLİMİN VE SANATIN EĞLENCELİ YANIYLA TANIŞTI”

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapanış Töreninde Konuştu:

“ÇOCUKLAR ERKEN YAŞLARDA BİLİMİN VE SANATIN EĞLENCELİ YANIYLA TANIŞTI”

Lefkoşa, 10 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı,Haziran ayında eğitime başlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı kapanış töreninde yaptığı konuşmada,çocukların erken yaşlarda bilimin ve sanatın eğlenceli yanıyla tanışmasına olanak sağlandığını söyledi.

Çocuk üniversitelerinin hep hayali olduğunu belirten Meral Akıncı, üniversitelerin, gelişmekte olan çocuklara birey olma yolculuğunda fırsatlar sunduğunu ve eğitim bilim ve sanatın ne kadar çok ulaşılabilir olacağını aralayan bir kapı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplumda birey olma yolculuğunun çok erken yaşlarda başladığını, bu yolculukta özellikle üniversite öğretim elemanları tarafından farklı alanlarda farklı seçeneklerinin sunumun, çocukların merakını uyandırdığını anlatan Meral Akıncı, çocukların merakının uyanmasıyla, eleştirel bakış açılarının geliştiğini, sorma yeteneklerinin arttığını dile getirdi.

“ÇOCUKLARIN ERKEN YAŞLARDA BİLİMİN VE SANATIN EĞLENCELİ YANIYLA DA TANIŞMASINA OLANAK SAĞLANIYOR”

Çocuk üniversitesi modelini hayata geçirenlere teşekkür eden Meral Akıncı, şöyle konuştu:

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“Çocuk üniversitesi, üniversitelerin büyüyen ve gelişen yaşlardaki çocuklara toplumda bir birey olma yolculuğunda, eğitim, bilim ve sanat hizmetlerine erişmesinde sundukları eşit fırsatlardır. Üniversite, öğretim elemanları tarafından çocukların erken yaşlarda bilim ve sanatın eğlence tarafıyla da tanışmasına olanak sağlar. Üniversite, etkileşim içerisinde yaparak, yaşayarak ve eğlenerek bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, sorgulama, merak duyma, soru sorma, sorun çözme, seçenekleri tanıma ve farklılıklara ilgi duyma, öz benliği ile seçim yapabilme gibi temel yaşam becerilerini kazandırır. Deneyim kazanarak, o yaşta hayallerinin bilim ve sanatın ulaşılabilirliği gelişmiş olur.”

Çocuk okul çağına geldiğinde, aile dışında uyum sağlaması gereken ortamlar olduğunu ifade eden Meral Akıncı, şöyle devam etti:

 “Okul yaşına geldiğinde anne babadan başka kişilerin dünya görüşü ve davranışlarıyla karşılaşıp onları yaşadıkça kendi ailesiyle kıyaslamalar başlar ve yeni otorite figürlerinin davranışlarıyla özdeşimler kurar ve ailesini sorgulamaya başlar. Çocuk için artık aile dışında uyum sağlaması gereken ortamları vardır. Rekabeti ve ergenlik dönemi ile hem biyolojik hem fizyolojik hem de psikolojik olarak evrenin kimliğini yeniden ele alması gereken bir dönemdir. İşte böyle bir dönemde çocuk üniversitesi ortamı içerisinde bilim ve sanatın eğlence yüzü ile tanıştırarak somut gözle laboratuvarlarda çalışmak kimliği üzerinde yeni nesil profilini oluşturmanın temeli atılmış olacak.”

Konuşmasına ailelere de seslenerek, çocukların, yaşadıklarından öğrendiğine vurgu yapan Merak Akıncı, çocukların yakınlarına yaptığı ithaflardan da örnekler verdi.

Meral Akıncı, çocuklara sertifikalarını da verdi.

(ŞEB) FOTOĞRAFLI

 

 

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