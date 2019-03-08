Meral Akıncı, Onkoloji Merkezi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nin eşi Meral Akıncı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Onkoloji Merkezi’nde Onkoloji ve Hematoloji Yatılı Servisi ile Kemoterapi, Gündüz Bakım Tedavi Ünitesi’ni ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, burada hastane çalışanları, hasta yakınları ve hastalarla ilgilenerek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.



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