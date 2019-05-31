banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90041
ALTIN
244.523
DOLAR
5.8284
STERLİN
7.3653
EURO
6.5078
Film gibi operasyon
FİLM GİBİ OPERASYON
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
KAZA ZANLISI 3 GÜN TUTUKLU
Sanal Bet Soruşturması Sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
LEFKOŞALI 9 AY HAPİS YATACAK
banner307

Meral Akıncı, Mormenekşe-yıldırım-geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisinin açılışını yaptı.

Meral Akıncı, Mormenekşe-yıldırım-geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisinin açılışını yaptı.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:51
Meral Akıncı, Mormenekşe-yıldırım-geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisinin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, Mormenekşe Kültür Salonu’nda yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarının, kadınların kendilerini daha özgür hissedecekleri, özdenetimlerini, seçim yapma ve karar verebilme kapasitelerini geliştirebilecekleri, sosyalleşip sorunlarını paylaştıkları, başkalarının deneyimlerinden çözümler ürettikleri bir yapı olduğunu söyledi.
Meral Akıncı, kadınların bir disiplin içerisinde geçmiş kültürü günümüze yansıtmasının yanı sıra, yaratıcılıklarını geliştirerek günün koşullarına uygun ürünler ürettiklerini belirtti.
Meral Akıncı; kurslarda, geçmiş kültürün; günümüze taşınarak, günün koşullarına uygun ürünler üretilerek daha cazip hale getirildiğini ve bu şekilde nesil farkının kültürel üretim yoluyla kapatılmış olduğunu kaydetti.
YETENEKLER GELİŞTİRİLİYOR

banner317
Meral Akıncı, kurslarda beceri kazanıldığını, kültür sanat alanında yeteneklerin geliştiğini, saygınlık kazanıldığını, boş zamanların olumlu faaliyetlerle değerlendirilmesinin sağlandığını, bölgesel ve genel düzeyde kültür sanat alışverişini geliştirme bilincinin oluşturulduğunu, kültürel değerlerin tanıtılarak yaşatıldığını ve sergilenerek başkalarının da beğenisine sunulduğunu, iş bulabilme imkanlarının geliştirildiğini ve ekonomiye katkı sağlandığını anlattı.
Kurs öğretmenlerini de kutlayan Meral Akıncı, okullarının işleyişinin, başarı ve istikrarın göstergesi olduğunu belirtti.
Mormanekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu’na katılan kadınlar, Leyla Bayramoğlu eğitmenliğinde, ikisi nakış teknikleri, üçü de geri dönüşüm olmak üzere beş konuda çalışma yaptı.
(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den Bayramda 125 ek sefer
THY'den Bayramda 125 ek sefer
Ktoeös 50. Yıl Onur Resepsiyonu Düzenledi
Ktoeös 50. Yıl Onur Resepsiyonu Düzenledi
Ramazan Bayramı Süresince Müzikli Eğlence Yerleri Özel İzne Tabi Olmayacak
Ramazan Bayramı Süresince Müzikli Eğlence Yerleri Özel İzne Tabi Olmayacak
Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında
Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında "kamusal Sanatın Serüvenı" Çalıştayı Yapıldı
Sos Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Sos Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun
Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun
CTP’den mavi kapak kampanyasına destek
CTP’den mavi kapak kampanyasına destek
“türkiye Resim Ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Taçoy Tarafından Açıldı
“türkiye Resim Ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Taçoy Tarafından Açıldı
DAÜ’de Organ Bağışı İle İlgili Panel ve Etkinlik Gerçekleştirildi
DAÜ’de Organ Bağışı İle İlgili Panel ve Etkinlik Gerçekleştirildi
HASDER çocuk etkinliği düzenliyor
HASDER çocuk etkinliği düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim