Meral Akıncı Mıss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Finalistlerini Kabul Etti

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması finalistlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleştirilecek iki organizasyonun, uzun yıllardır süren yolculuklar olduğunu belirten Meral Akıncı, düzenlenen her iki organizasyonda da KKTC’nin tanıtıldığını kaydetti.

Her iki yarışmanın sosyal açıdan önemine değinen Meral Akıncı, “Gençlerimizin katıldığı bu yarışmalar, gerek kanayan bir yara olan kansere gerekse her gün artan uyuşturucu problemine karşı maddi ve manevi yönden destek verecektir” diye konuştu.

Meral Akıncı, Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması ile Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması’nın düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Bülent Günkut da, KKTC’nin dünyaya tanıtımı için 33 yıldır Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması’nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Yarışmanın bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleştirileceğini kaydeden Günkut, Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nın da yine Kanser Hastaları’na Yardım Derneği yararına düzenleneceğini belirtti.

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