Meral Akıncı, Kıbrıs Diyabetik Çocuk Ve Gençlik Kampı’nı Ziyaret Etti

“ÜLKEDE DİYABETLİ ÇOCUK VE GENÇ SAYISINDA ARTIŞ VAR”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek, kamptaki gençler ve kamp sorumlularıyla bir araya geldi; faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tip 1 diyabetli çocuk ve gençlerin, diyabetli olarak yaşama konusundaki bilgi eksikliklerini gidermek, diyabetlilerin yaşam kalitesini yükseltmek, diyabetli olarak mutlu ve sağlıklı yaşamanın yollarını öğretmek, aralarındaki dayanışmayı geliştirmek ve öz güvenlerini artırmayı amaçlayan kampta, doktor, psikiyatr ve psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, hemşire ve spor sorumluları gözetiminde faaliyette bulunuluyor.

Meral Akıncı, Lapta Gençlik Kampı’nda yer alan kampı ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülkede diyabetli çocuk ve genç sayısında artış olduğuna işaret ederek, kampın önemini vurguladı.

Kampta, konunun uzmanları eşliğinde, çocuk ve gençlere, diyabetli olarak yaşama konusunda bilgi verildiğini, diyabetin tıbbi anlamının öğretildiğini belirten Meral Akıncı, çocukların kampta, sağlıklı beslenme ile harcayacakları enerji dengesini sağlamayı ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeyi küçük yaşlarda öğrendiğini söyledi.

Kampı ilk gününde ziyaret ettiğini ifade eden Meral Akıncı, uzmanlarının katılımcı çocuktan fazla olduğuna işaret ederek, uzmanların çocuklara diyabetle ilgili kendi bedenlerini kendilerinin kontrolüne almayı öğretmek için uğraş verdiğini, bunu hem teorik, hem pratik olarak öğrettiğini kaydetti.

Meral Akıncı, diyabetten korkmamak gerektiğini, bilinçli olarak ve içselleştirerek, diyabeti kabullenip günlük hayatta nasıl sağlıklı beslenip aktivite gerçekleştirileceğini öğrenmek gerektiğini, kampın da bu anlamda bir uygulama alanı olduğunu söyledi.

BUNDAK: “ÇOCUKLARI EĞLENDİRİRKEN EĞİTİYORUZ”



Kamp doktorlarından, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak da konuşmasında, çocuklarda özellikle Tip1 diye bilinen diyabet görüldüğünü, insülin eksikliği yaşandığını, çocukların günde en az dört kere kan şekerine bakması ve insülin alması gerektiğini, bunları yaparken de günlük aktivitesiyle uyum içinde olmasının önemli olduğunu anlattı.Çocuklarda bu uyumu anne babaların yaptığını, esas önemli olanın çocuğun kendi bakımını üstlenmesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bundak, bu tip kamplarla çocuklara anne, babadan bağımsız bir şekilde kendi kendilerine yetmelerini öğrettiklerini, öğretirken de eğlendirdiklerini kaydettiBundak, 08-18 yaş grubundan çocukların yer aldığı Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik Kampı’nın amacının, çocukları eğlendirirken eğitmek olduğunu, bu tip kampların motivasyon sağladığını söyledi.MAHİREL: “EĞİTİM ÖNEMLİ”Kampın koordinatörlerinden Dr. Tomris Mahirel de, Tip 1 diyabetli çocuklar için eğitici yaz kampı düzenlediklerini belirterek, “Her alanda olduğu gibi eğitim çok önemli, uygulayarak eğitim çok önemli, çocuklarımız burada eğlenirken öğreniyorlar” dedi.ARCA: “HEM KOLAY HEM ZOR BİR DURUM”Kampın koordinatörlerinden Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca da, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabetin hızlı yayıldığına işaret ederek, “Diyabet hem mücadele etmesi kolay, hem mücadele etmezseniz çok zor gelen bir durum. Diyabetli, her şeyden önce diyabetini kontrol edebilmeli, bunun için de eğitim şart. Bu kamp da eğitim programlarından biri. Çocuklarımız hem eğlenecek, hem öğrenecekler, kendi kendine yetmeyi de hocalarımız çocuklara öğretecek” diye konuştu.(ÖZ/HA)



