banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.670
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4108
EURO
6.5930
Yine kaçak et!
YİNE KAÇAK ET!
Sahtekarlıkla 260.000 TL temin etti
SAHTEKARLIKLA 260.000 TL TEMİN ETTİ
Ölümle neticelenen trafik kazasında (Gelişme)
ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASIDA (GELİŞME)
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 3...
banner307

Meral Akıncı Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

Meral Akıncı Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:41
Meral Akıncı Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

Meral Akıncı açılışta yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarında üretilen işlerle  kültürün yaşatılıp geleneklerin canlı tutulduğunu söyledi  ve köy kadına kursuna katılan kursiyerlerin kendilerine has özellikleri ve yaratıcılıklarını estetikle buluşturup üretime dönüştürdüğünü kaydetti.

Meral Akıncı, serginin açılışında kadın ve erkeklerin beraber yer almasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Köy kadın kurslarının önemli bir sosyalleşme aracı olduğunu, kolektif üretimin aynı zamanda bir grup terapisi olduğunu belirten Meral Akıncı, bu kurslar ile birlikte kursiyerlerin zaman içerisinde birbirlerine güvenmeyi öğrenip paylaşım içerisinde olduklarını dile getirdi.

Köy kadın kurslarıyla birlikte, katılımcıların problem çözme konusunda ortak beceriler geliştirdiklerini de belirten Meral Akıncı, bu kursların dayanışma ve işbirliği ruhunu artırdığını ifade etti.

Köy kadın kurslarında üretilenlerin satın alınmasının önemine de değinen Meral Akıncı, ortaya çıkan işlerin satışa çıkarılmasının kadının ekonomik yaşama katılımı açısında da önemli olduğunu söyledi.

banner317
(ÖZ/HA)

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “memleket Yararına Çalışmaya Devam Edeceğiz. Ülkenin Kavgaya, Ayrışmaya, Ötekileştirmeye İhtiyacı Yok “
Özersay: “memleket Yararına Çalışmaya Devam Edeceğiz. Ülkenin Kavgaya, Ayrışmaya, Ötekileştirmeye İhtiyacı Yok “
Türkmenistanlı Sanatçılar Azat Myradov İle Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Resim Sergisi Pazartesi Açılacak
Türkmenistanlı Sanatçılar Azat Myradov İle Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Resim Sergisi Pazartesi Açılacak
Miralay’ın yaralanmasına neden olan sürücüye 2 gün tutukluluk
Miralay’ın yaralanmasına neden olan sürücüye 2 gün tutukluluk
Samanbahçe’de Festival Var
Samanbahçe’de Festival Var
“minik Parmaklar Büyük Umutlar” Piyano Resitali Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor
“minik Parmaklar Büyük Umutlar” Piyano Resitali Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor
Polis dünkü ölümlü trafik kazasına kiralık bir aracın da karıştığını belirledi
Polis dünkü ölümlü trafik kazasına kiralık bir aracın da karıştığını belirledi
Ölümle neticelenen trafik kazasında (Gelişme)
Ölümle neticelenen trafik kazasında (Gelişme)
Prof. Dr. Baktır, son dönemlerde Kıbrıs’ta yaşanan dengesiz yağışların tarım üzerine etkisini değerlendirdi
Prof. Dr. Baktır, son dönemlerde Kıbrıs’ta yaşanan dengesiz yağışların tarım üzerine etkisini değerlendirdi
Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi  ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavı yapılıyor
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi  ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavı yapılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim