banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93698
ALTIN
246.044
DOLAR
5.7819
STERLİN
7.3657
EURO
6.5440
Değirmenlik köyüne ateş düştü
DEĞİRMENLİK KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ
Burası Devlet Daireleri'nin olduğu bölge
BURASI DEVLET DAİRELERİ'NİN OLDUĞU BÖLGE
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Eşini bıçakla yaralayıp, öldürmekle tehdit etti
EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner306
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Meral Akıncı: “Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmeli”

Meral Akıncı: “Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmeli”

11 Haziran 2019 Salı 08:25
Meral Akıncı: “Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmeli”

MERAL AKINCI “RENKLERE DOKUNDUK” SERGİSİNİ AÇTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Engelsiz Resim Şöleni kapsamında çocuklan çizmiş olduğu serginin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleşen “Renklere Dokunduk” sergisinde ÖZEV, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi, Necati Taşkın İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’ndan öğrencilerin resimleri yer aldı.

banner317
Serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Renklere Dokunduk” isimli serginin özel bir sergi olduğunu ifade eden Meral Akıncı, sergiye katılan çocukların sadece kağıt üzerindeki renklere değil, hayatının her alanına dokunduğunu belirtti.

“BU ÇOCUKLAR BİZİMLE BİRLİKTE HAYATIN HER ALANINA DOKUNUYORLAR”

Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmesinin öneminin altını çizen Meral Akıncı, “Bu çocuklar bizimle birlikte her yerde hayatın her alanına bizimle birlikte dokunuyorlar” şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin istihdamının, engelli bireylerin sosyal yaşama katılmaları açısında da büyük önem arz ettiğini kaydeden Meral Akıncı, engelli bireylerin potansiyellerini yansıtabilecekleri ortamların yaratılması gerektiğini kaydederek, engellilerin görünürlüğünün önemine değindi.

Engelli sayısının tam olarak bilinmediğini de ifade eden Meral Akıncı,  ülkedeki engelli sayısının tam olarak bilinmesinin öneminin altını çizdi.

Son Güncelleme: 11.06.2019 11:44
Anahtar Kelimeler:
Meral AkıncıÖzel Gelişen çocuklarSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik köyüne ateş düştü
Değirmenlik köyüne ateş düştü
Burası Devlet Daireleri'nin olduğu bölge
Burası Devlet Daireleri'nin olduğu bölge
Şht. Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama-kurtarma Tatbikatı’nın Fiili Bölümü Bugün Düzenlenen Basın Brifingiyle Başladı
Şht. Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama-kurtarma Tatbikatı’nın Fiili Bölümü Bugün Düzenlenen Basın Brifingiyle Başladı
Slovakya Cumhuriyeti Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 10 Bin Euro’luk Bağışta Bulundu
Slovakya Cumhuriyeti Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 10 Bin Euro’luk Bağışta Bulundu
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Bass: “Lİ-KOOP’taki toplu iş sözleşmesi durduruldu”
Bass: “Lİ-KOOP’taki toplu iş sözleşmesi durduruldu”
Amcazade, piyano resitalinin gelirini Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışladı
Amcazade, piyano resitalinin gelirini Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışladı
Karadeniz Kültür Derneği’nden Rum Yönetimi’ne tepki
Karadeniz Kültür Derneği’nden Rum Yönetimi’ne tepki
Yeni bir roman: “Süreyya’nın derinleri”
Yeni bir roman: “Süreyya’nın derinleri”
Döviz kurları
Döviz kurları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim