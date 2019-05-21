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Meral Akıncı, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin mezuniyet törenine katıldı

Meral Akıncı, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin mezuniyet törenine katıldı

21 Mayıs 2019 Salı 10:55
Meral Akıncı, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin 2018-2019 Öğretim Yılı mezuniyet törenine katılarak, mezuniyet sergisi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Akıncı burada yaptığı konuşmada, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin mezuniyet töreni ve sergi açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, özel eğitim alan öğrencilerin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek hayatı boyunca farklı gelişmekte olan bireylerin yanında olduğunu söyledi.

“SİVİL HİZMET ALAN BİREYLERİN İSTİHDAMI ÖNEMLİ”

Konuşması esnasında sivil hizmet alan bireylerin istihdam oranlarına da değinen Meral Akıncı, sivil hizmet alan bireylerin sayısının artmasına rağmen, bu bireylerin istihdamlarının ters orantılı olarak azaldığına vurgu yaptı.

Meral Akıncı, sivil hizmete ihtiyaç duyan bireylerin en çok kamuda istihdam edildiklerini, bunu sırasıyla yerel yönetimler ve özel sektörün takip ettiğini anımsattı.

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Sivil hizmete ihtiyaç duyan bireylerin istihdam edilmesinin sosyal entegrasyonları açısından önemine dikkat çeken Meral Akıncı, bu bireylerin kamuya ve özel sektöre istihdam edilmeleri için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

“BU ÇOCUKLARIMIZA YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPABİLECEKLERİYLE İLGİLİ OLANAKLARIN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR”

Sivil hizmete ihtiyaç duyan bireylerin manevi açıdan da ihtiyaçlarının giderilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Meral Akıncı, “Sadece maddi değil gerek manevi gerekse iş alanlarında, belli yaşlarda bu çocuklarımıza yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleriyle ilgili olanakların sağlanması gerekmektedir. Bu toplum için çok büyük bir kazanç olacaktır. İnanıyorum ki bu çocukların her birinin farklı alanlarda topluma verecekleri vardır” şeklinde konuştu.

Özel eğitim merkezindeki çocukların her sene farklı becerilerini geliştirdiklerinin de gözlemlendiğini ifade eden Meral Akıncı, bu durumun ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Sivil hizmete ihtiyaç duyan bireylerin medikal ve psikolojik destek yanında daha çok eğitim almalarının öneminin de altını çizen Meral Akıncı, özel eğitim merkezindeki tüm öğretmen ve yöneticilere, sivil hizmete ihtiyaç duyan bireylerin ailelerine, ortaya koydukları emekten ötürü teşekkür etti.

Son Güncelleme: 21.05.2019 13:57
Anahtar Kelimeler:
Meral AkıncıLefkoşa Özel Eğitim Ve İş Eğitim Merkezi
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