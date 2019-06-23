banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
AIDS hastası mahkum hayatını kaybetti
AIDS HASTASI MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
Suçla operasyonel mücadele denetimleri
KKTC’DE İZİNSİZ KALAN İKİ KİŞİ...
Yenikent'te ev yangını
YENİKENT'TE EV YANGINI
Gazimağusa’da 3 tutuklu
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
banner306

Meral Akıncı: “Köy kadın kursları kadının öz güveni için önemli“

Meral Akıncı: “Köy kadın kursları kadının öz güveni için önemli“

23 Haziran 2019 Pazar 12:05
Meral Akıncı: “Köy kadın kursları kadının öz güveni için önemli“

MERAL AKINCI HİSARKÖY KÖY KADIN KURSU SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Hisarköy Köy Kadın Kursu Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konuşmasında, sergide bulunmaktan duyduğu onur ve mutluluğu dile getiren Meral Akıncı, köy kadın kursu sergilerinin sadece el emeği ve göz nuru işlerin yer aldığı bir etkinlik olmanın ötesinde önemli bir sosyalleşme ve iş birliği alanı olduğuna dikkat çekti.

Köy kadın kurslarının farklı bireylerle bir araya gelerek önemli bir dayanışma alanına dönüştüğünü ve zamanla tutku haline geldiğini de dile getiren Akıncı, bu kursların kadının öz güven ve öz saygısını kazanması açısından oldukça önemli etkinlikler olduğuna vurgu yaparak bu kurslarda kadınların takdir görmeleri sayesinde hem vizyonlarının geliştiğini hem de farklılığa saygı göstermeyi öğrendiklerini söyledi.
Köy kadın kurslarının katılımcı bir anlayışla kadının kendi özünde olanı estetik bir anlayışla buluşturup üretime dönüştürmesini sağladığını belirten Meral Akıncı, “Köy kadın kursuna katılan kursiyerler ayrıca başkalarının kullandığı teknikleri kendininkilerle karıştırıp, sentezle kombinasyonlara ulaşır…” diye konuştu.

banner317
“BU KURSLAR, KADININ ÖZ GÜVEN VE ÖZ SAYGISINI KAZANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Köy kadın kursuna katılan kadınların kolektif sorun çözme becerilerinin geliştiğini de ifade eden Akıncı, “Kırsalda yaşayan kadının, köy kadın kursları sayesinde ürettikleriyle kendilerine güvenleri ve yalnız başına karar verebilme becerileri gelişir, kendilerine saygıları artar ve yaşamın her alanına bu özgüven ve öz saygı nüfuz eder” dedi.
Köy kadın kurslarının kültürün yaşatılması açısından da önemli olduğunu söyleyen Akıncı, köy kadın kurslarında üretilen işlerde bölgesel farklılıklar olduğunu kaydederek bunun ayrı bir zenginlik olduğunun altını çizdi.

Ekolojik, geri dönüşüm malzemeleriyle, geleneklerle ve çeyizlerle aileden gelen kullanılmayan ürünlerin yeniden kullanır hale getirilip el işleri ürünlerinde kullanılmasının önemini kaydeden Akıncı, bunun ekolojik hayata katkı sağlaması ve çevre farkındalığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 23.06.2019 15:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”
Esentepe’de balya yüklü tır yandı
Esentepe’de balya yüklü tır yandı
Filiz Naldöven, ölümünün üçüncü yıl dönümünde şiirlerle anılacak
Filiz Naldöven, ölümünün üçüncü yıl dönümünde şiirlerle anılacak
Lefkoşa’da “Samanbahçe Festivali” düzenlendi
Lefkoşa’da “Samanbahçe Festivali” düzenlendi
GAÜ, Üniversite Öncesi Yaz Kampı için başvurular devam ediyor
GAÜ, Üniversite Öncesi Yaz Kampı için başvurular devam ediyor
Evrensel Hasta Hakları Derneği “Hak İzleme Eğitimi” düzenledi
Evrensel Hasta Hakları Derneği “Hak İzleme Eğitimi” düzenledi
Boğaziçi köy kadın kursu sergisi açıldı
Boğaziçi köy kadın kursu sergisi açıldı
Töre, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Töre, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Marketler Birliği Heyeti Sucuoğlu’nu ziyaret etti
Marketler Birliği Heyeti Sucuoğlu’nu ziyaret etti
YKP son gelişmeleri değerlendirdi
YKP son gelişmeleri değerlendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim