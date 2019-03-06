Meral Akıncı, Kıbrıs Türk El Sanatları Kooperatifi’nin düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kıbrıs Türk El Sanatları Kooperatifi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte bir konuşma yapan Meral Akıncı, “8 Martlarda, biz kadınların birbirimizin gücünü ve desteğini hissederek bir araya gelebilmemizi, oldukça önemsiyorum. El Sanatları Kooperatifi olarak üretime, emeğe verdiğiniz değer ile özveriyle çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunduğunuz için sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.



Kooperatiflerin anlamlı bir etki yaratabileceği temel alanlardan birinin, kadınların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyleyen Meral Akıncı, üretmenin ve ürettiğinin karşılığını almanın, kadınların yaşamlarına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Meral Akıncı, gerekli iletişim teknolojilerinin kullanılıp, girişimci alanlarda kooperatifçiliğin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kadınların, kooperatifler yardımıyla topluma katıldığını, ürettiklerini finansmana çevirebildiğini ve ekonomiye katkıda bulunarak özerkliklerini sağlayabildiklerini vurgulayan Meral Akıncı, kooperatifçiliğin kadının sosyal yaşamındaki ve dayanışma olgusuna yaptığı olumlu katkıların altını çizerek, şunları kaydetti:

“Kooperatifler, kadınların gelirlerini, becerilerini ve özsaygılarını artırmalarında önemli bir yere sahiptir. Kooperatifler ayrıca iş birliği, katılım ve birliktelik ruhuyla çalışarak, kadınların ve toplumun güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Kadınların kooperatifçilikte etkin yer alması gerek. Kadınların ekonomide yer alıp, kendi hane bütçelerinden ülke ekonomisine ve sosyal yaşama katkı yapması oldukça önemlidir.”

Kooperatifçiliğin devam etmesi için verilen uğraşın süreceğini ifade eden Meral Akıncı, kooperatifçilikle ilgili yaratılacak her farkındalığın çarpan etkisi yapıp toplumsal faydaya dönüşeceğini kaydetti.



Kadınların ekonomik, sosyal ve politik alanlarda güçlü bir özne olmasının önemine değinen Meral Akıncı, kadınların ülke politikalarında söz sahibi oldukça, ülke ekonomisinde pay sahibi oldukça, ülke hukukunda hak sahibi oldukça; o ülkenin geleceği olduğunun altını çizdi.

Konuşması esnasında 8 Mart’ın tarihçesine de değinen Meral Akıncı, 8 Mart’ın kadına karşı şiddetin kınandığı ve yüceltilen kadın yüreğinin kutlandığı gün olduğunu belirtti.

Sorulan bir soru üzerine ev içi şiddete de değinen Meral Akıncı, ev içi şiddet olgusunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu ve meslek hayatının ilk yıllarından itibaren ev içi şiddet örneklerine şahit olduğunun altını çizdi. Ev içi şiddet olgusu ile ilgili farklı alanlarda yürüttükleri kurumsal çalışmalardan da bahseden Meral Akıncı, bu çalışmaların sonuçlarının, ev içi şiddet olgusunun varlığını onayladığını kaydetti.



Ev içi şiddetle ilgili yürütülen kurumsal araştırmaya göre ülkede her 3 kadından birinin şiddet gördüğünü dile getiren Meral Akıncı, ülkede kadınların uğradığı psikolojik şiddet oranının çok yüksek olduğunu belirtti.

Dünyada kadının gördüğü ev içi şiddet oranının yüzde 35 civarında olduğunu da kaydeden Meral Akıncı, “En kötüsü insan onurunun kırılmasıdır” şeklinde konuştu. Ülkede kadınlar ve erkeklerin çoğunun psikolojik şiddet kavramının tanımının farkında olmadığını da ifade eden Meral Akıncı, öz saygı ve öz kontrol mekanizmalarının farkındalığının şiddettin önüne geçilmesine büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

