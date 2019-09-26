Meral Akıncı, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı

Meral Akıncı ile Emine Erdoğan, toplantı başlamadan önce kısa bir sohbet yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte Bulgaristan, Letonya, Sırbistan, Tayland, Honduras, Somali, Haiti, Antigua ve Barbuda, Kiribati ülkelerinin de aralarında bulunduğu lider eşleri ile BM ve UN-Habitat'tan ilgililer yer aldı.
Türkiye'de ulusal çapta sürdürülen "Sıfır Atık" hareketine önderlik eden Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, global düzeyde iklim değişikliği ve çevre sorunlarında ulusal girişimlerin neden önemli olduğu konusuna dikkat çekti.
Etkinlikle hükümetlerin, ulusal ve yerel sıfır atık çözümlerini destekleme ve uygulama konusundaki yenilikçi ve dönüştürücü rollerine dikkat çekilmesi ve doğrusal ekonomide atık yönetiminden, döngüsel ekonomide kaynak yönetimine geçişte uluslararası iş birliği çağrısının yinelenmesi amaçlanıyor.