Muhtar Menteşoğulları: “İlgili bakanlık yol sorunumuza ilgisiz kaldı. İmza topladık, sandığa gitmeyeceğiz”

Uzun zamandır devam eden yol sorunu nedeniyle 10 Eylül’de eylem yapan Dilekkayalılar, soruna halen çözüm bulunmadığı gerekçesiyle “yerel seçimde sandığa gitmeme” kararı aldı.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları TAK’a yaptığı açıklamada, köyden 300’ü aşkın kişinin imza attığı dilekçelerle sandığa gitmeme kararlarını devlet ve hükümet yetkilileriyle muhalefet partilerine ileteceklerini açıkladı.

850 nüfuslu Dilekkaya’da 300’ü aşkın köylünün imza attığını bildiren ve imza kampanyasının birkaç gün daha süreceğini ifade eden Menteşoğulları, ara emri alınması yüzünden 8 aydır duran yol yapımının 1.8 kilometrelik bölümünün de tamamlanması için hükümetten ve ilgili bakanlıktan çözüm beklediklerini vurguladı.

Muhtar Ahmet Menteşoğulları, toplanan imzaları Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil devlet ve hükümet yetkililerine ve muhalefete ileteceklerini bildirdi.

Dilekkayalıların imzaladığı metinde “8 aydır Dilekkaya-Gaziköy yolunun harap halde kalması ve çözüm üretilmemesi sonucu aşağıda isimleri olan Dilekkaya halkı olarak bizler seçimlerde sandığa gitmeme kararı aldık” ifadeleri yer alıyor.

Mesarya köylerinden Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri, uzun zamandır yol sorunlarının devam ettiği gerekçesiyle 10 Eylül’de eylem yapmıştı.