Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş, Atina Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen 9. Uluslararası Mimarlık Konferansı’nın, Mimarlık Tarihi ana başlıklı panelinde, LAÜ’yü temsil ederek sözlü sunum gerçekleştirdi.
Lefkoşada sinema yapılarının ve mekanların dönüşümü: erken/orta 20. yüzyıl mirası konulu çalışmayı Menteş, Girne Amerikan Üniversitesi, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Valentina Dona ile birlikte gerçekleştirdi.
Menteş: Kültürel mirasın korunması ve yeniden kullanılması teşvik edilmeli
Menteş: Modern mirasın ve sinema kültürünün korunması konusunda önlemler alınmalı
Bu çalışmanın, 1920-1960 yılları arasında gelişen Kıbrıs mimarisinin ve Kıbrıslı mimarların, Akdeniz bölgesindeki rolünü ve çok kültürlülüğünü vurgulamayı amaçladığını dile getiren Menteş, diğer Akdeniz ülkelerindeki sinema yapıları ile ortak özellikler tartışılırken, yerel dokunun yansımalarının ortaya çıktığı mimari özelliklerin de analiz edildiği bilgisini verdi. Menteş “ Bu çalışma nitel bir araştırma yaklaşımını izlemekte olup, önemli tartışmalar Lefkoşa’daki sinema binaları ve mekanlarının incelenmesiyle yapılmıştır. Araştırma, tarihi Lefkoşa Surlar İçi ve yakın çevresi olan Çağlayan bölgesi ve Köşklüçiftlik’te yürütülmüştür” dedi.
Menteş araştırmasında, 1950-1960’lı yıllarda bu sinemaları kullanan yerel halkla yapılan anketler ve röportajlar sonucu çıkan sosyo-kültürel veriler de çalışmanın önemli olduğunu ve modern mirasın ve sinema kültürünün korunması konusunda acilen önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.