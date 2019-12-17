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“mendil” Belgeseli Yarın Akşam Ktös’te Gösterilecek

Lefkoşa, 17 Aralık 19 : EOKA-B’nin 1974’te yaptığı Dohni (Taşkent) katliamında eşini kaybeden Leyla Kıralp ile Gazimağusa göçmeni Maria Chrisantou’nun öyküsünü anlatan “Mendil” belgeseli, yarın akşam saat 19.30’da KTÖS Lefkoşa Lokali’nde gösterilecek.

“mendil” Belgeseli Yarın Akşam Ktös’te Gösterilecek

Lefkoşa, 17 Aralık 19 : EOKA-B’nin 1974’te yaptığı Dohni (Taşkent) katliamında eşini kaybeden Leyla Kıralp ile Gazimağusa göçmeni Maria Chrisantou’nun öyküsünü anlatan “Mendil” belgeseli, yarın akşam saat 19.30’da KTÖS Lefkoşa Lokali’nde gösterilecek.

17 Aralık 2019 Salı 16:13
“mendil” Belgeseli Yarın Akşam Ktös’te Gösterilecek

Lefkoşa, 17 Aralık 19 : EOKA-B’nin 1974’te yaptığı Dohni (Taşkent) katliamında eşini kaybeden Leyla Kıralp ile Gazimağusa göçmeni Maria Chrisantou’nun öyküsünü anlatan “Mendil” belgeseli, yarın akşam saat 19.30’da KTÖS Lefkoşa Lokali’nde gösterilecek.
KTÖS’ten yapılan açıklamada, “İki kadının dostluğu; Maria Chrisantou’nun, gözyaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlıyor. Kıralp bu hikayeyi ‘Paylaştığımız Islak Mendil’ adlı kitabında anlatmıştı. Daha sonra kitap Yunancaya çevrildi. Ardından da belgesel haline getirildi” ifadeleri kullanıldı.

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İki toplumlu ‘Biz-Emeis’ ve ‘Aynı Gökyüzü Altında’ adlı RIK’teki TV programlarından tanınan Hristalla Avgusti’nin yönettiği belgeselde, araştırmayı da gazeteci Hüseyin Halil gerçekleştirdi.
(GÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI
 

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