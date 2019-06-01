Memzee City Mall AVM’de

Kültür ve sanat faaliyetlerine olan desteği ile bilinen City Mall AVM Cuma sahnesinde Memzee‘yi ağırladı.

Eğlenceli bir konser programı hazırlayan Memzee, kendi tarzında yabancı parçalarla izleyicilere kayifli dakikalar yaşattı.

İngiltere’de Kıbrıs’ı gururla temsil eden sanatçı, yurda geri döndüğü ilk günlerde City Mall Sahnede izleyicileri ile buluştu.

Performans sırasında sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışan Memzee, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

City Mall AVM sadece bir alışveriş merkezi olmanın dışında yaşamve eğlence merkezi olarak da tüm Kıbrıs halkına hizmet vermektedir. (MHA)