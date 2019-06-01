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Memzee City Mall AVM’de

Memzee City Mall AVM’de

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:00
Memzee City Mall AVM’de

Memzee City Mall AVM’de

Kültür ve sanat faaliyetlerine olan desteği ile bilinen City Mall AVM  Cuma  sahnesinde  Memzee‘yi  ağırladı.

Eğlenceli bir konser programı hazırlayan Memzee, kendi tarzında yabancı parçalarla izleyicilere kayifli  dakikalar yaşattı.

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Yaz dönemi boyunca, City Mall AVM yemek katında , sahne alma ya devam edecek olan Memzee,bilinen bir çok şarkıyı kendi yorumuyla sahneledi.

İngiltere’de Kıbrıs’ı gururla temsil eden sanatçı, yurda geri döndüğü ilk günlerde City Mall Sahnede izleyicileri ile buluştu.

Performans sırasında sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışan  Memzee, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

City Mall AVM  sadece bir alışveriş  merkezi olmanın dışında yaşamve eğlence  merkezi olarak da tüm Kıbrıs halkına hizmet vermektedir. (MHA)

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