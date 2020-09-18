MEMURUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

KKTC Maliye Bakanlığı’na bağlı Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan bir memurun koronavirüs PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, dairede önlem alınarak kapatılacağı ve kısa zamanda herkese koronavirüs PCR testi yapılacağı öğrenildi. Çalışan personelin panik içinde olduğu, gelen vatandaşların ise tedirgin olduğu belirtildi.
18 Eylül 2020 Cuma 12:45
KKTC Maliye Bakanlığı’na bağlı Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan bir memurun koronavirüs PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, dairede önlem alınarak kapatılacağı ve kısa zamanda herkese koronavirüs PCR testi yapılacağı öğrenildi. Çalışan personelin panik içinde olduğu, gelen vatandaşların ise tedirgin olduğu belirtildi.