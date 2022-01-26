Memursen, 27-28 Ocak 1958 direnişinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Sendika Genel Başkanı Akın Manga yayımladığı mesajda, 27/28 Ocak 1958’de Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı mücadele ortaya koyduğunu, Kıbrıs Türkü’nün bir yandan EOKA Rum tedhiş örgütüne, öte yandan emperyalist İngiliz sömürge yönetimine karşı mücadele verdiğini kaydetti.

“Geçmişi unutmadan, bu günlerin kıymetini çok iyi bilmeli, genç nesillere nereden nereye geldiğimizi anlatmalıyız” diyen Manga, şehitlere rahmet diledi.