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Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor

Lefkoşa, 30 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Memur-Sen üyeleri, Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla ferdi kaza sigortası kapsamına alınıyor.

Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor

Lefkoşa, 30 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Memur-Sen üyeleri, Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla ferdi kaza sigortası kapsamına alınıyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor

Lefkoşa, 30 Eylül 19 (.): Kıbrıs Türk Memur-Sen üyeleri, Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla ferdi kaza sigortası kapsamına alınıyor.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre,  Memur-Sen üyelerinin tümünün, Ankara merkezli Etüt İnteraktif Sigorta’ca ferdi kaza sigortası kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Ferdi kaza sigortası kapsamına alınacak Kıbrıs Türk Memur-Sen üyelerinin sigorta primleri, Türkiye Kamu-Sen tarafından karşılanacak.

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Oluşması muhtemel bir kaza sonucunda, Memur-Sen üyelerinden birisinin sakat kalması ve/veya vefatı halinde, kişiye ve/veya varislerine toplamda 15 bin  TL tazminat ödenecek.

Açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulunun, Kıbrıs Türk Memur-Sen’in konuğu olarak 25-28 Eylül tarihleri arasında KKTC’de, ziyaret ve temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Ziyaretlerde, “özelde KKTC çalışma yaşamına ve genelde ulusal dava KKTC’nin ekonomik kalkınması ve tanıtılmasına, her türlü desteğin verileceğinin” vurgulandığı kaydedildi.

(YIL/HA)   

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