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Memur-sen, Rotasyon Konusunda Karar Alınması Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Bakanlar Kurulu’nun bakanlık ve müdürlüklere rotasyona geçme yetkisi verdiğini hatırlatarak, resmi tarafı ivedi olarak bu konuyu yasal zemine kavuşturacak kararları almaya çağırdı.

24 Eylül 2020 Perşembe 11:55
Memur-sen, Rotasyon Konusunda Karar Alınması Çağrısı Yaptı
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Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Bakanlar Kurulu’nun bakanlık ve müdürlüklere rotasyona geçme yetkisi verdiğini hatırlatarak, resmi tarafı ivedi olarak bu konuyu yasal zemine kavuşturacak kararları almaya çağırdı.

Memur-Sen yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektörde rotasyona geçişle ilgili Bakanlar Kurulu’nun alacağı karara istinaden genelge yayınlamaya çağırdı ve aksi takdirde yaşanacak kaosun tek sorumlusunun, çalışanlar değil, bir bütün olarak hükümet olacağını söyledi.

Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle, Memur-Sen kamu ve özel sektörde alınması gereken tedbirler ve rotasyona geçilmesi ile ilgili hükümetten yazılı talepte bulunduklarını hatırlatarak, Bakanlar Kurulu’nun da 21 Eylül tarihli toplantısı sonrasında, Bakanlık ve Müdürlüklere, rotasyona geçiş yetkisi verildiğini söyledi.

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Memur-Sen uygulamada, kamuya bağlı Bakanlık ve Müdürlüklerde bir keyfilik ve karmaşa gözlemlediklerini, bu konunun İTA Amirlerinin keyfiliğine bırakılamayacak kadar ciddi olduğunu ifade etti.

Memur-Sen açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu uygulamada, hükümet ortağı bakanlıkların verdiği ve/veya vermediği müdürlüklerde farklı uygulamalara tanık olmaktayız. Bu durumda kamu çalışanları arasında güven bunalımına ve verimin düşmesine neden olmaktadır. Bu sözde karara, hükümet ortakları arasında bile bir uyum yoktur. Memur-Sen olarak, kamu ve özel sektörde rotasyona geçişle ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun bu konuda alacağı karara istinaden genelge yayınlamaya çağırıyoruz aksi takdirde yaşanacak kaosun tek sorumlusu, çalışanlar değil, bir bütün olarak hükümet olacaktır. Resmi tarafı ivedi olarak bu konuyu yasal zemine kavuşturacak kararları almaya çağırıyoruz”

(AK/FEZ)

                                                                                                                                                                   

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