Memur-sen Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü Kutladı

Lefkoşa, 12 Şubat 20 : Memur-Sen, Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü kutlayarak, Plevne Müdafaası olarak adlandırılan Limasol Direnişi’nin varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Memu-Sen Başkanı Akın Manga, Osmanlı’nın Kıbrıs’ı Fethinde, 2 Temmuz 1570’te ilk ayak bastığı ve fethettiği yerin Limasol olduğunu ifade ederek, 11-13 Şubat 1964 döneminde, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak hedefiyle Türklere saldıran Rumların, Yalova ve Limasol Direnişinde 12 mücahidi şehit ettiğini hatırlattı.

Manga, açıklamasında şunları kaydetti:



“Rum güçleri karşısında, kısıtlı cephane ve orantısız gücüne ve Rum zırhlı araçlarına rağmen, Limasol Mücahitleri kahramanca direndi. Rum güçlerinin Türk bölgesine girmelerine izin vermedi.Bu şanlı direnişte şehit düşen kahraman mücahitlerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. O günleri unutmadık unutmayacağız. Özgürlük ve gelecek güvencemiz KKTC Devletine, sonsuza dek, kararlılıkla sahip çıkacağız. Türk Milleti olarak bizler, her ülkenin onurunun simgesi bayrağına saygılıyız.”(AK/ÖK)