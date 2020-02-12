Memur-sen Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü Kutladı

Lefkoşa, 12 Şubat 20 : Memur-Sen, Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü kutlayarak, Plevne Müdafaası olarak adlandırılan Limasol Direnişi’nin varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Memu-Sen Başkanı Akın Manga, Osmanlı’nın Kıbrıs’ı Fethinde, 2 Temmuz 1570’te ilk ayak bastığı ve fethettiği yerin Limasol olduğunu ifade ederek, 11-13 Şubat 1964 döneminde, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak hedefiyle Türklere saldıran Rumların, Yalova ve Limasol Direnişinde 12 mücahidi şehit ettiğini hatırlattı.
Manga, açıklamasında şunları kaydetti:
Bu şanlı direnişte şehit düşen kahraman mücahitlerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. O günleri unutmadık unutmayacağız. Özgürlük ve gelecek güvencemiz KKTC Devletine, sonsuza dek, kararlılıkla sahip çıkacağız. Türk Milleti olarak bizler, her ülkenin onurunun simgesi bayrağına saygılıyız.”
(AK/ÖK)