Memur-sen: “kıbrıs Türk Halkı Ve Büyük Türk Milleti Tasada Da, Kıvançta Da Bütündür”

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk halkının ve büyük Türk milletinin tasada da, kıvançta da bir ve bütün olduğunu kaydetti.

Manga, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangınla ve İdlib’teki saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı, can kayıplarına neden olan her iki olayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Manga, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, sivil toplum örgütleri ve halk olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Manga, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk ulusuna da başsağlığı diledi.

(RÇ/HA)