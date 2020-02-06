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Memur Sen, Felaketlerde Hayatını Kaybedenlere Rahmet, Yaralılara Acil Şifalar Diledi

Lefkoşa, 6 Şubat 20 (.): Memur-Sen, 2020 yılının başında art arda yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Memur Sen, Felaketlerde Hayatını Kaybedenlere Rahmet, Yaralılara Acil Şifalar Diledi

Lefkoşa, 6 Şubat 20 (.): Memur-Sen, 2020 yılının başında art arda yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

06 Şubat 2020 Perşembe 10:30
Memur Sen, Felaketlerde Hayatını Kaybedenlere Rahmet, Yaralılara Acil Şifalar Diledi

Lefkoşa, 6 Şubat 20 (.): Memur-Sen, 2020 yılının başında art arda yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ ve Malatya depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, Suriye’nin saldırısı sonrasında, İdlib’de 8’i Türk Askeri, birisi sivil 9 şehit verildiğini ardından dün Van’ın Başkale İlçesi yolunda üst üste iki heyelan yaşandığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

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Dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişte parçalanan Pegasus Havayolları uçağında 3 kişinin kaybının da acılarına acı eklediğini vurgulayan Manga, tüm şehitlere ve ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Manga, “Türk Ulusunun başı sağ olsun. Memur-Sen olarak Tanrı’dan dileğimiz ve dualarımız, Millet olarak bu acılarımızın bir daha yaşanmamasıdır” dedi.

(AK/GÜL)

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