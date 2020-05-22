Memur-sen’den  ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kamu çalışanlarının ve tüm halkın Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlıklı ve mutlu günler diledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi, doğal afetler ve doğal olmayan yangınlar sürecinde, umut beklentileriyle, Ramazan Bayramına giriyoruz.Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı, alım güçlerimizin sıfırlandığı bu süreçte, eski bayramları özlemle anıyoruz.

KKTC Devleti’ni yönetenleri bir kez daha uyarıyoruz. Normalleşme sürecine geçiş dönemindeyiz. Ancak ekonomik çarkların dönebilmesinin tek şartı, çalışanların alım güçlerinin arttırılmasıdır. Bu olmazsa, küçük esnafın normalleşmesi mümkün olamaz. İnsanlarımız bayramları dilediği gibi yaşayamaz.



Her şeye rağmen, umutlarımızı korumaya çalışıyor, özelde kamu çalışanlarının genelde KKTC Halkının Mübarek Ramazan Bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.”

(HUR/ÖK)