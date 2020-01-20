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Memur-sen’den Hükümete Çağrı: “çalışan Haklarını Enflasyona Yedirmeyecek Yasal Ve Gerçekçi Tedbirler Alın”

MANGA: “OCAK AYIYLA BİRLİKTE TEMEL GIDAYA, KAMUNUN HARÇLARINA, TÜP GAZA YÜZDE 10 - 30 ARASI ZAMLARIN PEŞ PEŞE GELDİ”

Memur-sen’den Hükümete Çağrı: “çalışan Haklarını Enflasyona Yedirmeyecek Yasal Ve Gerçekçi Tedbirler Alın”

MANGA: “OCAK AYIYLA BİRLİKTE TEMEL GIDAYA, KAMUNUN HARÇLARINA, TÜP GAZA YÜZDE 10 - 30 ARASI ZAMLARIN PEŞ PEŞE GELDİ”

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:55
Memur-sen’den Hükümete Çağrı: “çalışan Haklarını Enflasyona Yedirmeyecek Yasal Ve Gerçekçi Tedbirler Alın”

MANGA: “OCAK AYIYLA BİRLİKTE TEMEL GIDAYA, KAMUNUN HARÇLARINA, TÜP GAZA YÜZDE 10 - 30 ARASI ZAMLARIN PEŞ PEŞE GELDİ”

Lefkoşa, 20 Ocak 20 (.): Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) bugün itibarıyla çalışan ve emeklilerin Ocak 2020 maaşlarına yapılacak artış oranının henüz paydaşlarla görüşülüp belirlenmediğini belirterek hükümeti çalışanların haklarını enflasyona yedirmeyecek yasal ve gerçekçi tedbirler almaya çağırdı.

On binlerce özel sektör çalışanının umutla beklediği asgari ücretin henüz saptanmadığını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Ocak ayıyla birlikte temel gıdaya, kamunun harçlarına, tüp gaza yüzde 10 - 30 arası zamların peş peşe geldiğini hatırlattı.

“İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİNE FAİZ ORANI YILLIK YÜZDE 19’DAN 11’E DÜŞÜRÜLDÜ”

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Yaptığı yazılı açıklamada, 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası’yla, bu tarih itibariyle kamuda çalışmaya başlayanların ikramiye hakları olmadığını sadece Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı hakları bulunduğunu hatırlatan Manga, İhtiyat Sandığı birikimlerine 2019’da yüzde 19 yıllık faiz uygulanırken, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu kararıyla 2020 için faizin yüzde 11 olarak belirlendiğini kaydetti.

“İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİ ENFLASYONA KARŞI KORUNMUYOR”

Bu uygulamanın KKTC’deki reel enflasyon oranının altında olduğunu kaydeden Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, kamu-özel çalışanlarının ikramiye niteliğindeki İhtiyat Sandığı birikimlerinin enflasyona karşı korunamadığını belirtti.

Manga, “Memur-Sen olarak hükümeti, çalışanların haklarını koruyucu, gelecek güvenceleri olan İhtiyat Sandığı birikimlerini enflasyona yedirmeyecek yasal ve gerçekçi tedbirleri ivedilikle almaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

(RU/GÜL) 

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