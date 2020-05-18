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Memur-sen’den 19 Mayıs Mesajı

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:52
Memur-sen’den 19 Mayıs Mesajı
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Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Mesaj yayımlayan Manga, “Türk Ulusunun emperyalizme karşı başlatmış olduğu kurtuluş savaşının 101. yıldönümünü, millet olarak onur ve gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesaj söyle:

“30 Ekim 1918 günü Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda imzalanan ateşkes anlaşması ile Osmanlı ülkesi bütünüyle, düşmanlara teslim ediliyordu.

İngiliz desteğindeki Yunan kuvvetlerinin 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e çıkışları ile Anadolu’da Kuvayi Milliye hareketi başlatılmış, yerel savunma cepheleriyle, işgale karşı direniş başlamıştır.

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Buna karşı Osmanlı hükümeti, itilaf devletlerinin isteği ile, Mustafa Kemal’i 9. Ordu müfettişi olarak, geniş yetkilerle, bu direnişi bastırması için Anadolu’ya göndermeye karar verdi. 

Bu görevi kabul eden Mustafa Kemal, hazırlıklarını tamamlayarak, 16 Mayıs 1919 tarihinde, karargah mensupları ile birlikte 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuruyla İstanbul’dan Samsun’a hareket etti. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basar.

İşgale boyun eğmiş İstanbul Osmanlı hükümetine ve işgale boyun eğmemek kararında ki Mustafa Kemal, “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasına uygun olarak Kurtuluş Savaşını başlatmaya kararlıydı.

‘Yurt toprağı ! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Hiçbir sevgi uğruna, millet sevgisi feda edilemez. İnsanların başta gelen görevi de millete hizmet etmek olmalıdır’ inancıyla Türk Kurtuluş Savaşını, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak başlatmıştır.

Bugün Türk ulusu olarak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. Yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Ne Mutlu Türk’üm diyene.”

(GÖZ/FEZ)

 

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